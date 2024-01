Az aranyérmek száma mellett az eredményességet illetően azt is fontosnak tartja Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke, hogy hány pontot tud szerezni a magyar csapat Párizsban. „A magyar sport erejét az mutatná meg igazán, hogy hány aranyérmet nyerünk, és hogy milyen versenyszámokban, milyen sportágakban tudunk pluszpontokat hozni. Mindig is azt mondtam, hogy körülbelül tíz olyan versenyszám van, ahol akár aranyesélyünk is lehet. Nyilván jó lenne, ha mind a tíz bejönne” – mondta az M1-nek nyilatkozva fél évvel a nyári játékok hivatalos kezdete előtt.

Fotó: Derencsényi István

A MOB vezetője úgy véli, az éremesélyes versenyzők már kijutottak, vagy ki fognak jutni, az eredményességet a csapat magja fogja hozni.

Szóba került az úszó Milák Kristóf is, aki még mindig nem kezdte el a komoly felkészülést.

Ami most folyik Kristóffal kapcsolatban, az biztosan nem használ a magyar sportnak. Van, aki ezt mondja, van, aki azt mondja, itt egyedül Milák Kristóf nem nyilatkozik, remélhetőleg készül.

„Ez az ő dolga, élsportoló, neki kell eldönteni, hogy készül vagy nem készül. Milák Kristóf egy nagy bajnok, mi mögötte állunk. A sajtóban való üzengetés szerintem nem egy jó történet, azt gondolom, hogy más országokban ez nem különösen divat. Én értem azt, hogy ennek hírértéke van, de a magyar sportnak nem használ, hogy beugrott a vízbe, vagy nem ugrott be a vízbe. Egyéni sportoló, nyert már olimpiát, világbajnokságot, pontosan tudja, mi kell neki ahhoz, hogy odaérjen. Ha nem fog, akkor nem fog” – mondta, hozzátéve, hogy egyéni sportban a siker és a kudarc is a sportolóé.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy Milák Kristóf nem jelentkezett az edzőjénél, Virth Balázsnál, így az edző Kapás Boglárkával és Márton Richárddal Dubajba repült, hogy aztán mindannyian átmenjenek a dohai világbajnokságra Az olimpiai és világbajnok Milák Kristóf legutóbb a 2023 márciusában rendezett felnőtt országos bajnokságon állt rajtkőre, egy hónappal a nyári, fukuokai világbajnokság előtt bejelentette, hogy

sem fizikálisan, sem mentálisan nincs olyan állapotban, hogy a világ legjobbjai között legyen.

A magyar klasszis legutóbb Schmidt Ádám Facebook-oldalán tűnt fel szilveszter este, a sportért felelős államtitkárral és feleségével.