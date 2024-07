Miniszteri bejelentés a Magyar Nagydíjon: kiderült, mennyibe kerül a Hungaroring átalakítása

„A Hungaroring átalakítása, az építkezés a tervek szerint halad, a Forma–1 vezetése abszolút elégedett a munkálatok ütemével” – mondta Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a vasárnapi Magyar Nagydíj előtt.

Magyar Nagydíj: 105 milliárd forintból újul meg a Hungaroring / Fotó: Czeglédi Zsolt

A Sportal beszámolója szerint Gulyás az F1 vezetőivel tárgyalt, majd a megbeszélést követően úgy állhatott fel az asztaltól, hogy megbizonyosodhatott arról: a mogyoródi futam komoly szerepet tölthet be a száguldó cirkusz versenynaptárában a jövőben is.

„Ahogy vége lesz a mostani versenyhétvégének, folytatódik a munka.

Az összköltség 105 milliárd forint, és természetesen erre megvan a kormánygarancia, azaz a fedezet is”

– jelentette ki a tárcavezető. Hozzátette: „Jó látni, hogy mennyi embert vonz a helyszínre a Forma–1, milyen lelkesek a rajongók. Elfogadtam, hogy ez egy nagyon kiemelt, érdekes sportesemény, szüksége van arra az országnak, hogy idelátogasson minden évben a mezőny, de azért a futballal szemben nálam háttérbe szorul.”

A miniszter a beruházás utáni esetleges jegyáremeléssel kapcsolatos kérdésre úgy válaszolt: bár nem ő az illetékes, de általánosságban elmondhatja, nem az a cél, hogy még tovább emelkedjenek a „már ma is elég magas” jegyárak, ugyanakkor olyan kapacitásnövelés lesz a drága kategóriájú, elsősorban külföldi üzletemberek által megvásárolt belépőkben, ami nagy bevételt jelent majd.

„Ahol most 900 főt tudunk fogadni, ott majd 4500-at fogunk tudni. Lesz egy olyan fejlesztés is, ami mindenki számára előnyös, mindenki méltóbb körülmények között tud majd eljutni a Forma-1-re és itt is jobb körülmények között élvezheti a versenyt. Azoknál pedig, akik nagyon gazdagok és nagyon sokat tudnak fizetni, cél, hogy minél többen jöhessenek és az minél nagyobb bevételt jelentsen” – fogalmazott Gulyás Gergely.

Ahogy azt a Világgazdaság is megírta, a határidők betartása miatt sokszor napi 24 órában zajlottak a munkálatok Mogyoródon, egyszerre 400-500 fő végezte a munkáját a területen, összesen pedig 1500 embernek adott munkát a projekt.

Négy toronydaru és öt autódaru dolgozott,

390 kilométernyi vezetéket

és 3200 tonna betonacélt építettek be,

illetve 674 köbméter előregyártott vasbeton szerkezetet,

valamint 32 ezer köbméter betont használtak fel.

Megmozgattak 170 ezer köbméter földet.

Elkészült a versenyre többek között a lelátó mögötti rendezvénytér összes támfala, amely 450 méter hosszú, és megépült az új lépcső, amely a nézőtérhez vezet. Nagy területen látványos kertépítési munkák is zajlottak, hogy a Hungaroring csapata méltó körülmények között rendezhesse meg a Magyar Nagydíjat.