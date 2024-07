Nincs megállás: Ryan Reynolds most egy százéves futballcsapatba akar befektetni

Miután Ryan Reynolds és Rob McElhenney nagy áldozatok árán felfutták a walesi Wrexham AFC-t, most egy közép-mexikói csapatba akarják magukat bevásárolni. Százéves futballcsapat a Club Necaxa, amelynek az egyik tulajdonosa Eva Longoria színésznő.

Fotó: NurPhoto via AFP

Reynolds és McElhenney Longoriával és befektetőtársaival, Al Tylisszel és Sam Porterrel együtt akarják fejleszteni a Club Necaxa csapatát, ezáltal elismertebbé tenni a klubot a nemzetközi sportkörökben, és kiaknázni a tévés és streaminglehetőségeket – írta meg a Varity.

Ryan Reynolds és Rob McElhenney még 2020-ban vette meg a walesi Wrexham AFC-t, a színészpáros eddig több mint tízmillió fontot veszített az üzleten.

Azóta hatalmas változásokat vittek véghez a klubnál, aminek a csúcsa az volt, hogy a második teljes szezonjukban feljutottak az angol ötödik osztályból a negyedik divízióba. A veszteségeket realizálva Reynolds és McElhenney fontolgatja a klub eladását.

Reynolds és McElhenney minden követ megmozgatott, hogy médiafigyelmet és befektetőket szerezzen a csapatnak, amiért kétmillió fontot fizettek. Ennek keretében készült el a Welcome to Wrexham sorozat, amely a két színész közreműködésével mutatja be a focicsapatot, az európai labdarúgást, valamint Waleset.