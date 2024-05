Ryan Reynolds után újabb hollywoodi sztár vesz magának angol focicsapatot

Will Ferrell megirigyelte hollywoodi kollégái új hobbiját és beszáll az angol labdarúgásba. A sztár az angol másodosztályban játszó Leeds Unitedben vásárol nagyobb részesedést. Elképzelhető, hogy Ferrell szeretné megismételni Ryan Reynoldsék és a Wrexham sikerét.

A Wrexham után a Leeds lehet a következő hollywoodi sztárcsapat / Fotó: AFP

Még 2020-ban bombaként robbant a hír, hogy a hollywoodi sztárok, Ryan Reynolds és Rob McElhenney megvásárolták az angol ötödik osztályban szereplő Wrexham AFC focicsapatot. A színészek ráadásul nem csupán csendestársként támogatják a walesi gárdát, miután a felvásárlást, majd a csapat menedzselését egy Disney Pluszra készült sorozatban mutatták be a közönségnek.

Sokan marketingfogásként ítélték ezt meg, még a város lakói is aggódva figyelték az eseményeket. A sorozat első évadának elején több szurkoló is elmondta, hogy attól tartottak, Reynolds és McElhenney csak azért vették meg a klubot, hogy reklámot generáljanak a többi cégüknek. A két sztár azonban komolyan vette a kis walesi együttes irányítását: új játékosokba és a stadion felújításába is rengeteg pénzt öltek, ennek pedig meg is lett az eredménye, miután az egyesület a következő idényt már az angol harmadosztályban, a League 1-ben kezdheti meg.

Welcome to Wrexham

A Welcome to Wrexham című széria már két évadon is túl van és hamarosan kezdődik a harmadik. Az első etap mutatta be a csapat felvásárlását, majd az első másfél évad nehézségeit, a játékosigazolásokat, illetve magát az országot is. A második évad fináléjában jött a happy end, a gárda ugyanis feljutott a negyedosztályba.

A sorozat második évadában egy epizód erejéig feltűnik Will Ferrell is, aki Reynoldsék meghívására látogatott el egy Wrexham-meccsre. A színés végigizgulta a mérkőzést, és úgy látszik, rákapott az angol labdarúgásra, ezért most ő is vesz egy csapatot magának.

Will Ferrell is set to join the list of celebrity investors in Leeds United.



Full story: https://t.co/b7OJmAcIHU#BBCFootball pic.twitter.com/ImRnxOXbnu — BBC Sport (@BBCSport) May 5, 2024

Ferrell egyébként nagy sportrajongó, korábban az MLS-ben szereplő Los Angeles FC-ben is vásárolt magának részesedést. A Leeds megszerzése természetesen sokkal nagyobb falat lenne, hiszen az angol klubnak a rájátszásban még arra is van esélye, hogy feljusson az élvonalba, vagyis a Premier League-be.