Párizs 2024: gyémántok és tehenek – így jutalmazzák az olimpiai bajnokokat a világ körül

Nem minden a pénz, egyes olimpikonok tehenet kapnak az éremért

Vannak olyan országok, ahol tudják: nem minden a pénz. Ezt az elvet követi Indonézia, ahol igazán különleges módon jutalmazzák az olimpiai érmeseket. Az indonéz sportolók, ha éremmel térnek haza, akkor többek között teheneket kapnak az államtól.

A tokiói olimpián az indonéz tollaslabdások, Greysia Polii és Apriyani Rahayu az aranyérmükért cserébe öt tehenet, házat, saját éttermet és nagyjából 350 ezer dollár készpénzt kaptak.

A helyi vezetés gondolt rá, hogy a hirtelen jött vagyont csak eltékozolnák a sportolók, a tehenekkel és az étteremmel viszont fenntartható vállalkozás alapozhatja meg a nyugdíjas éveiket.

Kit érdekel a vagyon, ha a sorozás alól kaphatsz felmentést

Dél-Koreában tudják, hogyan kell motiválni a fiatalokat a sportra. Aki az olimpián feláll a dobogóra, azt felmentik a kötelező sorkatonaság alól. Erre azért van hivatalosan szükség, hogy a legsikeresebb sportolóknak ne kelljen félbehagyniuk a karrierjüket a hadsereg miatt. Akárhogy is magyarázzuk, az biztos, hogy a dél-koreai atléták beleadnak apai-anyait a versenybe.

Mi az, ami az aranynál is szebben csillog?

Egyetlen dolog van, ami szebben csillog az aranynál: a gyémánt. Ezt a lengyelek is tudják, így az érmekért cserébe nemcsak pénzt, hanem gyémántot is adnak a sportolóknak az olimpia után. Szép dolog a gyémánt, de messziről nem olyan látványos, így a drágakő mellé jár egy két hálószobás lakás, neves művészek festményei és 23 ezer euró értékű utazási utalvány. Ezzel már lehet villogni a haverok előtt a hétvégi sörözésnél.

Lakást kapnak egyébként a kínai érmesek is, ami láthatóan nagyon jó motiváció, hiszen Kína évről évre felfelé tör az éremtábla örök rangsorában. A sikereiket valószínűleg Kazahsztán is megirigyelte, ezért ott is lakással motiválják a jobb teljesítményre az olimpikonokat. Az aranyéremért háromszobás, az ezüstért kétszobás lakás, a bronzéremért pedig egy garzon jár.