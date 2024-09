Akció meghosszabbítva: november elejéig kedvezményesen érhető el a Yettel digitális mobil-előfizetése

Idén júliusban vezette be a Yettel Magyarország első teljesen digitális mobilelőfizetését Yepp néven. A fejlesztés lényege, hogy az előfizetés minden elemében digitális, azaz nem szükséges üzletbe menni, vagy telefonos ügyfélszolgálatot hívni, a korlátlan belföldi mobilnetet tartalmazó új előfizetés a Yettel mobilalkalmazásban akár 10 perc alatt megköthető.

Minden korosztály körében népszerű a Yettel új szolgáltatása /Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A mobiltársaság előzetes várakozásai szerint a megoldás elsősorban a fiatalabb közönség igényeit szolgálja ki, akik már inkább mobiltelefonjukon intézik bevásárlásaikat, banki ügyeiket, azaz a személyes ügyintézéssel szemben a „bárhol, bármikor, kényelmesen” szempontot helyezik előtérbe.

A Yepp első két hónapjának statisztikái azonban rácáfoltak erre: a szolgáltatást nem kizárólag a fiatalabb közönség választja, az előfizetők között ugyanolyan arányban megtalálható a 18-35 éves korosztály, mint a 36–55 év közötti előfizetők – derül ki a Yettel közleményéből.

Ez azt jelenti, hogy bár a generációk eltérően használjak az internetet, más tartalmakat fogyasztanak vagy éppen állítanak elő, de a digitális szolgáltatásokhoz való kényelmes hozzáférés kortalan, generációkon átívelő igény.

A Yepp pozitív fogadtatását azzal hálálja meg a Yettel, hogy az eredetileg szeptember 30-ig meghirdetett kedvezményes időszakot másfél hónappal, 2024. november 4-ig meghosszabbítja.

A Yettel célja, hogy ezt a kényelmet biztosítsa minden ügyfelének, és hosszú távon az ügyintézés fókuszát is a hivatalos mobilalkalmazására helyezi át, ami nemcsak rugalmasabb és kényelmesebb lehetőséget kínál, de tökéletesen biztonságos felület a pénzmozgással járó tranzakciókra is. A havi aktív felhasználók számának töretlen növekedése fontos visszajelzés: erre a kényelemre van igény az ügyfelek részéről is.

„Számos piackutatás előzte meg a Yepp létrehozását, amiben érdekes módon a fiatalabb célcsoport mutatott jól érzékelhető nyitottságot egy teljes mértékben digitális előfizetés használatára, és mi ezen visszajelzések alapján dolgoztunk, terveztük meg a szolgáltatást.