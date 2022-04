Bár elsőre aggasztónak tűnhet, hogy ismét zsugorodott a személyi számítógépek (PC) globális piaca az első negyedévben, egyelőre nem egyértelmű, hogy csak egyszeri botlásról van szó, vagy tartós visszaesésre lehet-e számítani – többek között ez derül ki az IDC friss elemzéséből. A piackutató cég előzetes adatai szerint a január-márciusi időszakban összesen 80,5 millió PC-t szállítottak le világszerte a gyártók, ez 5,1 százalékkal marad el az egy évvel korábbitól. A társaság ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy az elmúlt két évben viszonylag komoly, jóval tíz százalék feletti fejlődés volt tapasztalható, tavaly például 14,8 százalékkal bővült az értékesítés. Vagyis viszonylag magas bázissal kell összevetni a legfrissebb eredményeket, ráadásul olyan időszak van mögöttünk, amikor a Covid-járvány miatt nagyon sok vállalat és egyéni felhasználó előrébb hozta az eszközbeszerzést. Az IDC elemzésében kiemelte azt is, hogy az idei első három hónap sorban a hetedik olyan negyedév volt, amikor a gyártók által leszállított személyi számítógépek száma meghaladta a 80 milliót.

Fotó: ALEXANDER NEMENOV / AFP

„Nem az éves összevetésben bekövetkező csökkenésre kell összpontosítanunk, mert ez várható volt. Sokkal inkább arra kell fókuszálnunk, hogy a globális PC-ipar képes volt több mint 80 millió eszközt leszállítani egy olyan helyzetben, amikor a logisztikában és az ellátási láncban még mindig zavarok vannak, illetve több geopolitikai kihívással is szembesült a világ, ráadásul továbbra is meg kell küzdeni a pandémiával is. Az oktatásban, illetve az egyéni fogyasztók részéről mutatkozó keresletben tapasztaltunk ugyan visszaesést, de minden mutató arra utal, hogy az üzleti felhasználók körében továbbra is nagy az igény a PC-kre. Hiszünk abban is, hogy a közeljövőben ismét erősödni fog a lakossági kereslet is. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a visszaesés ellenére az idei első negyedéves forgalom majdnem rekord volt a január-márciusi időszakokat vizsgálva” – mutatott rá Ryan Reith, az IDC „Worldwide Mobile Device Trackers” részlegért felelős alelnöke.

A gyártók rangsorát továbbra is a Lenovo vezeti, annak ellenére, hogy a társaság által leszállított személyi számítógépek száma az első negyedévben 18,3 millió volt, ami 9,2 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. Ez azt is eredményezte, hogy a cég piaci részesedése 1 százalékponttal, 22,7 százalékra csökkent. A HP megőrizte a második pozíciót, azonban a legnagyobb piaci szereplők közül az ő esetükben volt a leglátványosabb a visszaesés. Az IDC előzetes adatai alapján 17,8 százalékkal esett vissza a forgalmuk 2021 első három hónapjához képest, ami a piaci részesedésükben 3 százalékpontos csökkenést eredményezett. Ez egyben azzal is járt, hogy a harmadik számú gyártó, a Dell egészen közel került hozzájuk. A Dell ráadásul azok közé a cégek közé tartozott, ami a piaci trendekkel szembemenve növelni tudta értékesítését, 6,1 százalékkal. Az Apple szintén erősített, igaz az ő esetükben csak 4,3 százalékos volt a bővülés éves összevetésben.

Az ötödik pozícióban lényegében holtverseny alakult ki, igaz nagyon eltérő negyedévet zárt a két cég, amelyek erre a helyre kerültek. Az ASUS látványos, 17,7 százalékos növekedést tudott felmutatni éves összevetésben, míg az Acer Group esetében 5,9 százalékos visszaesést mért az IDC.