A Digi faragta a legnagyobbat az inflációkövető díjkorrekción a lakossági és üzleti ügyfelek esetében egyaránt – erről adott ki közleményt hétfőn a távközlési cég, a Digi Távközlési és Szolgáltató Kft.

A Digi bejelentette: alá ment a Telekom, a Yettel és a Vodafone áremelésének. Fotó: Kallus György

Ebből kiderült, hogy ahogy a három nagy mobilszolgáltató, a Telekom, a Yettel és a Vodafone, úgy a Digi is emel az árain, azonban ennek mértéke némiképp kedvezőbb, mint a korábban ismertetett drágítások. A társaság ugyanis azt jelentette be, hogy

május 1-jétől 14,9 százalékkal módosítja előfizetési díjait.

Mindez kétszeresen is előnyös a piaci riválisokhoz képest. Egyrészt az emelés mértéke némiképp alacsonyabb, mint a többieknél, hiszen

a Vodafone 15,4,

a Telekom 15,

a Yettel 15,3 százalékkal emelt.

Ezek ugyancsak elmaradnak a KSH által közölt 17,6 százalékos éves inflációtól, viszont már márciustól életbe lépnek. Vagyis a Digi nem csak, hogy kevesebbet drágít, még később is teszi, mivel az cég új árai csak tavasz közepétől érvényesek.

Hogyan emel árat 2024-ben a Digi?

Ugyanakkor azt azért érdemes megjegyezni, hogy a Digi a műsorterjesztési, vezetékes internet és a vezetékes hang szolgáltatások havidíjait korrigálja 14,9 százalékkal, a mobilinternet és a mobiltelefon szolgáltatás szegmensében nincs jelen. A Digi Mobil árváltozásáról ebben a cikkben írtunk.

A Digi azt is kiemelte, hogy nemcsak az előfizetési díjakat, hanem az ügyfelek által elérhető havidíj kedvezményeket is megemeli, amelyek mértéke így május 1-jétől szintén 14,9 százalékkal növekszik. Azt is fontos tudni, hogy a DIGIMobil és a DIGINet Aktív 50 díjcsomagok tarifáit nem érinti a díjkorrekció.

Az árkorrekció a DIGI valamennyi műholdas tévé és vezetékes internet, telefon és tévé szolgáltatását érinti, továbbá a mindigTV PRÉMIUM digitális földfelszíni televízió szolgáltatásra is vonatkozik. Az árváltozásban érintett előfizetőket elektronikus úton és a számlalevél mellékletében február 1-jétől folyamatosan tájékoztatják.

Mit kell tudni a Digi Magyarországról?

A Digi a magyar vezetékes hang, internet és televíziós műsorszolgáltatási piac második legnagyobb szereplője. Országszerte több mint 1,1 millió előfizetőt szolgál ki és több mint 2,5 millió előfizetéssel rendelkezik. A társaság a magyar infokommunikációs vállalatcsoport, a 4iG Csoport tagja.