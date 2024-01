Fontos bejelentésre készül a Yettel Magyarország – ez derült ki a Világgazdaságnak adott tájékoztatásból. Lapunk arról kérdezte a mobilszolgáltatót, mikor várható, hogy közzéteszik a 2024-es évre vonatkozó díjkorrekciójukat.

De eleve az is kérdés, hogy egyáltalán tervez-e ilyet a vállalat, és ha igen, milyen mértékűt. A tavalyi inflációs adat, illetve a versenytársak lépései – a Telekom, a Vodafone és a Digi Mobil már ismertetett hasonló döntést – is erősen azt valószínűsítik, hogy a Yettel is díjemelésre készül, de erről egyelőre nem kommunikált.

Most viszont nyilatkozott a témában, és ezzel némiképp közelebb kerültünk a fenti kérdések megválaszolásához. A társaság azt írta a Világgazdaságnak, hogy értesült a KSH által közzétett adatokról (ezen feltehetően a január 12-én nyilvánosságra hozott, 2023-as, átlagosan 17,6 százalékos inflációs mutatót értették – a szerk.) és

vizsgálják ennek hatását.

A Yettel azt is jelezte, hogy hamarosan értesíti az érintett ügyfeleket a rájuk vonatkozó információkkal kapcsolatban. Mindebből tehát inkább talán az következik, hogy díjemelésre készülnek ennél a cégnél is, de ennek mértékéről még nem született végleges döntés.

Mindenesetre, hogy mennyivel emeli az árait a Yettel, már csak azért is érdekes, mert ők teszik közzé utoljára a nagy szolgáltatók közül a 2024-es árazásukat. A többiek számai ugyanis már ismertek.

Mennyivel emelt az árain a Vodafone?

Bár nem igazán szívbajosak a hazai távközlési cégek, mégis, az éledező piaci versenynek köszönhetően némi önmérsékletet is tanúsítottak a március 1-jétől életbe lépő új tarifáik meghatározásakor.

Az alaphangot a 4iG csoporthoz tartozó Vodafone Magyarország adta meg még tavaly, október végén, amikor 15,4 százalékos díjemelést jelentett be a publikus tarifákat használó lakossági és kisvállalati ügyfelei számára. Ezzel kissé meg is lepve az elemzőket, hiszen például a szektort követő Gaál Gellért, a Concorde részvényelemzője szerint a jelentős adósságállományt felhalmozó cégcsoport esetében szinte létkérdés lehetett az árak növelése.

A Vodafone általános szerződési feltételei (ÁSZF) szerint a díjkorrekció mértéke a tárgyévet megelőző naptári év augusztus 31. napja és az azt megelőző naptári év szeptember 1. napja közti időszak átlagos inflációjával egyezik meg, azaz idén 22 százalékkal drágíthatta volna szolgáltatásait a vállalat.

Ezen túlmenően, ügyfeleinek további gesztust téve, a korábbi évektől eltérően január 1. helyett idén csupán két hónappal később hatályosul az új tarifa, amivel egyúttal a piacvezető Magyar Telekom gyakorlatához is alkalmazkodott a cég.

Mennyivel emelte az árait a Magyar Telekom?

A héten az is kiderült, hogy a Magyar Telekom is a Vodafone-on tartja a szemét, hiszen kismértékben szektortársa alá menve, 15 százalékkal növeli díjszabását, holott a társaság vezetése által elfogadott irányelv szerint az előző évi fogyasztói áremelkedés mértékében, azaz 17,6 százalékkal vihette volna feljebb az árait.

Tavaly amúgy nem volt ilyen visszafogott a Telekom, és kőkeményen behúzta a 2022-es inflációnak megfelelő 14,5 százalékos emelést. Az idei 15 százalékos díjnöveléssel különben a Telekom az Erste számításai szerint

havi 3,1 milliárd pluszbevételt termel.

A hazai távközlési piac két meghatározó vállalata ily módon részben elébement a Magyar Nemzeti Bank elvárásainak is. A jegybank ugyanis nem tartja helyénvalónak, hogy a hazai távközlési szektor szereplői az előző évben mért átlagos inflációhoz indexáló, visszatekintő áremeléseket hajtanak végre, hiszen így az árképzésbe olyan tényezők is beépülnek, mint az élelmiszerár-infláció, köztük például a tej vagy a kenyér 40-50 százalékos drágulása, aminek a világon semmi köze a távközlési szolgáltatók kiadásaihoz.

Vélhetőleg a harmadik piaci szereplő, vagyis a Yettel Magyarország sem borítja majd a piacot februárra várt új tarifájával, mivel a cég új, távol-keleti tulajdonosa a vételár megtérülésének a kiszámításakor valószínűleg az árindexálás lehetőségét is figyelembe vette. A Yettellel egyébként is legfeljebb a mobilszolgáltatások terén érdemes számolni.

A korábban legkedvezőbb áron szolgáltató, szintén a 4iG-hoz került Digi mobilszolgáltatásainak az árait viszont esetenként több mint 50 százalékkal megemelték, azaz gyakorlatilag a Vodefone díjaihoz zárkóztatják fel. Az ügyfelek már jelenleg is a Vodafone hálózatát használják, azaz háromszereplőssé válik a piac.

Hosszabb távon reálértéken megfizethetőbbé váltak a szektor szolgáltatásai

Mielőtt még túlzottan felhúznák magukat a távközlési cégek előfizetői az áremelések miatt, érdemes egy kissé hátrább lépni, és a korábbi időszak tarifáinak az alakulását megvizsgálni.

Az elmúlt két évben pusztán az inflációkövető díjkorrekciók kumulált hatását tekintve,

a Vodafone előfizetőinek kedvez a matek,

nekik ugyanis 2022-re és 2023-ra vonatkozóan összességében – a kedvezményeket nem számítva – nagyjából 24 százalékkal nőttek a költségeik, míg a Telekom esetében 29,5 százalékos a korrekció mértéke két évre levetítve – számolta ki a HWSW internetes szakmai portál.

A Concorde pedig azt kalkulálta ki, hogy 2011 és 2021 között a távközlési szektoron belül az árszint az inflációhoz képest 59 százalékkal csökkent reálértéken, azaz például a Telekom esetében a mobil-előfizetés 2-3 százalékkal, az internet 5 százalékkal lett olcsóbb, miközben a nettó reálbérek 140 százalékkal emelkedtek.