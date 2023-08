Összesen majdnem száz balatoni strand megújulását támogatta a kormány az elmúlt években az országos program keretében, a minőségi szintlépés nyomán azonban nem szálltak el az árak. A balatoni fürdőhelyeken jellemzően ezer forint körül kapható felnőtt, azaz teljes árú napi belépőjegy – tudtuk meg.

Balatonfüredi strandolók.

Fotó: Shutterstock

A felújított balatoni strandok 56 százaléka szabadstrand,

ezek változatlanul ingyen látogathatók – tájékoztatta a Magyar Turisztikai Ügynökség a Világgazdaságot. Partszakasz-arányosan Magyarországon a Balaton körül található a legtöbb szabadstrand, amelyek az északi és déli parton egyaránt fellelhetők.

Nemrég a CsodálatosBalaton készített átfogó listát a fizetős és korábban még ingyenes balatoni strandokról, amiből kiderül, hogy a jegyárlista végén a 600 forintos fonyódi és a sajkodi, valamint a 700 forintos keszthelyi kutyás strand van. A kutyák szempontjából fordított a sorrend, mert a Keszthelyi Kutyás Park és Piknikkertbe az ebek 500 forintért vihetők be.

Elégedett balatoni vendégek.

Fotó: Keszthelyi Kutyás Park / Facebook

Tihany az árlista elején és végén, sőt a közepén is szerepel egy-egy strandjával, ugyanis az ottani Sajkod strand 600 forintos felnőtt belépőjegyeivel a legolcsóbbak egyike, míg a Hajóállomási strand 1050 forinttal alsó közép árfekvésű.

Mindeközben a tihanyi kikötő mellett, az Átrium strand helyén kialakított Plage18 Beach & Restaurant magasan a legdrágább fürdőhely, ahova hétköznap ötezerért, hétvégén tízezer forintért megváltott belépőjeggyel lehet bemenni. Cserébe a Budapest tengerpartjaként hirdetett Lupa Beachhez hasonló hangulat jár a látogatóknak, és az árban benne van a napágy, napernyő, kisasztal és törölköző használata is.

A strandokra jellemzően 1500 forint körül, inkább alatta kínálják a belépőket, de a 2000–2500 forintos kategóriában is többen szerepelnek.

Ilyen Alsóörs, Balatonalmádi és Balatonfüred, Csopak és Siófok több strandja, néhol csak a hétvégi felár révén.



A legtöbb szabadstrandja, szám szerint hét Zamárdinak van, ahol az oda vezető utcákról nevezték el a fürdőhelyeket. Van, ahol van ingyenes és szabadstrand is egy településen belül, az északi és déli parton is egyaránt akad példa erre is.

Az ingyenes strandok többsége a déli parton van,

ezek egyébként többnyire ugyanúgy fel vannak szerelve vizesblokkokkal és játszóterekkel, sőt étterem vagy legalább egy büfé mindenhol működik. A kijelölt ingyenes fürdőhelyek körül a parkolás azonban lehet, hogy fizetős, amiről jobb időben meggyőződni, mert a büntetésből kijönne egy jobb strandon a családi belépő ára is akár.

Tihanyi topstrand.

Fotó: Plage 18

A strandfelújítási program révén jelentősen emelkedett a balatoni fürdőhelyek színvonala, függetlenül attól, hogy ingyenes vagy fizetős strand, a fejlesztések fókuszában a szabadidős és akadálymentes szolgáltatások, a családbarát fejlesztések álltak

– hangsúlyozta az MTÜ.

A fürdők turisztikai fontosságát mutatja, hogy a vidéki szálláshelyi vendégforgalom közel egyharmada a jelentős fürdővárosokban valósul meg. A legtöbb vendégéjszakával az első tíz legnépszerűbb vidéki település közül nyolc fürdőváros, kettő pedig Balaton-parti, májustól szeptemberig viszont három – Balatonlelle, Zamárdi és Zánka is – felugrik a topba.