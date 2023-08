Felpezsgett az észak-keleti régió turizmusa

Komoly félelmekkel indult az év a hatalmas energiaköltség-növekedés miatt, sokan ideiglenes bezárásra kényszerültek, de a nyár jól alakult, nem volt hiány vendégekből a szálláshelyeken az észak-kelet-magyarországi régióban. Minderről Bágyi Péter, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara idegenforgalmi és vendéglátóipari osztályának elnöke nyilatkozott a Boon.hu-nak.

Bágyi Péter szállodaigazgató.

Fotó: Bujdos Tibor / Észak-Magyarország

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei hírportál összeállításából az is kiderül, hogy a Covid-járvány és az energiaár-emelkedések után megmaradt szállásadók nagy része elégedett a nyárral.

Ráadásul

nyáron nem a fűtés, hanem a hűtés kerül sokba,

teljes fordulatszámon üzemelnek a hűtőkamrák, mélyhűtők, klímák, ventilátorok. A szálláshelyek többsége azonban ezen a nyáron is hozta a tavalyi mutatószámokat, sőt voltak olyanok is, ahol meg is fejelték azokat. A bevétel növekedéséből azonban nem tudtak profitálni a szálláshelyek, mert a költségek felemésztették, miközben sem a szobák, sem az ételek árát nem tudták indokolt mértékben emelni.

Hámori-tó, Lillafüred.

Fotó: Shutterstock

Megnehezíti a szállásadók helyzetét, hogy

a vendégek sokszor csak az utolsó napokban foglalnak, így az őszi-téli előfoglalásokból sem lehet messzemenő következtetést levonni,

hogy milyen lesz az év vége.

Már érezhető a SZÉP Kártya felhasználhatóságának változása, a kapott összeget sokan élelmiszerre költik a pihenés helyett.

Last minute foglalásokkal teli a naptár.

Fotó: Aurora Hotel

A kiemelt ünnepeken, amiből több is van decemberben, továbbra is a korábbihoz hasonló forgalomra számít Ivacs Lajos, a miskolci Aurora Hotel szállodaigazgatója, aki két számjegyű növekedésről számolt be a nyári főszezonban.

A kihívásokra keresik a kiutat és a kitörési pontokat

– hangsúlyozta a kamara illetékese.