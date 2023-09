Egyheti bérautózásra elég pusztán az a pénz, amit egy autó megvásárlásakor az okmányirodában illetékekre ki kell fizetni. Egyre többen látják be az autójukat alig vagy nagyon ritkán használók közül, hogy saját járművet fenntartani értelmetlenül nagy költség, és csak annyi időre kölcsönöznek járművet, amennyire éppen szükségük van – erről Sződi János, a Magyar Autókölcsönzők Szövetségének (MAKSZ) elnöke beszélt a VG Óperencia Podcast stúdiójában.

Az autókölcsönzés a beutazó és kiutazó turizmusban is fontos szolgáltatás. Bár az orosz és ukrán turisták hiánya fájó, a bérlők 5 százalékát, a bevételek 8 százalékát adták, kedvező trend, hogy nőtt az átlagos bérleti idő, a vidéki Magyarország attrakcióira egyre több külföldi kíváncsi.

Már nemcsak Budapest és a Dunakanyar, hanem Eger, a Balaton, Pécs, Villány és Sopron is sokak úti célja az ide látogatók közül.

A MAKSZ elnöke, az Avalon Rent A Car ügyvezető-társtulajdonosa is rámutatott, hogy a turizmusélénkítő kampányok hatása érzékelhető a beutazó turizmusban.

Mindenki az amerikai és ázsiai turistákra hajt Négyszeresére nőtt a dél-koreai és kínai turisták száma tavalyhoz képest, emellett harmadával több amerikai vendég érkezett Budapestre az év első hét hónapjában. A távoli országok turistáit az átlagosnál jobban érdekli a városnézés, a gasztronómia, a fürdők és a kultúra, és egyre többen keresik fel a vidéki attrakciókat is Magyarországon.

A rekordévnek számító 2019-es forgalmat már nagyon megközelítette a szektor, viszont új kihívás a rendkívüli mértékben, sokszor az infláció felett megemelkedett költségek, például az új autó beszerzése és a drága biztosítások és szervizelés mellett a jövedelmezőségi szintet tartani.

Megjelent az autókölcsönzésben is a dinamikus árazás, óriási árkülönbség lehet ugyanannyi időre autót bérelni az időponttól függően. A Forma–1 és az atlétikai világbajnokság például kiugró forgalmat hozott, viszont a döntően last minute foglalások miatt azt nem lehet megmondani, hogy az év hátralévő részében milyen bevételre számíthatnak kölcsönzők.

Aki nem a kiemelt időszakokban bérel autót, egy kiskategóriás járműbe tizenpár ezer forintért beülhet egy napra,

egy kilencfős kisbusz ára pedig 25-30 ezer forint között mozog.

A kisbuszok nagyon kedveltek a céges utakra, sőt, a csapatépítő tréningekre is, hiszen így az eljutás olcsóbb, mint több autóval és már utazás közben együtt lehetnek a kollégák

– mutatott rá Sződi János.

Nem mellékes, hogy miközben már tizenöt év az autók átlagéletkora Magyarországon, az autókölcsönzőkben ennek a tizede, vagyis szinte vadonatúj gépkocsikba ülhetnek a bérlők. A járművek állapotára és tisztaságára nagyon odafigyelnek a cégek, Magyarországon is több nemzetközi hálózat működik, ugyanazt a szolgáltatást kapják az ügyfelek itt is, mint Nyugat-Európában például.

Ugyanakkor a car sharing, a közösségi autómegosztó szolgáltatás is szépen fejlődik, több cég mindkét szektorban érdekelt. A magyarok is rájöttek, hogy a negyed-fél órás mobilitási szolgáltatásnak is van létjogosultsága a drágább, bár kényelmesebb taxizás mellett.

Beszédes lenne, ha a taxihoz hasonlóan a saját autójában is mindenki megkapná a számlát,

hogy az adott utazás összességében mennyibe is került neki. A belvárosban már biztosan nincs értelme saját autót tartani, nem véletlenül ülnek bérelt autóba heti egy-két napos programra, bútorszállításra vagy családi nyaralásra készülők közül egyre többen.

