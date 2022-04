Az autógyártók problémái – különös tekintettel a félvezetők hiányára – gyakran jelentek meg a hírekben a tavalyi év során, ám a The New York Times összeállítása alapján az idei évben sem javulhat érdemben a helyzet. Az új és használt autók drágulása jelentősen emelték a 2021-es infláció mértékét, és közgazdászok közül többen remélték, hogy idén a drágulás mérséklődéséhez járulhatnak hozzá.

Ám hiába utalnak bizonyos jelek az ellátási láncokra nehezedő nyomás enyhülésére, az autóipar számára továbbra is gyakran érkeznek rossz hírek az ukrán háborútól, Sanghaj lezárásán át a Japán földrengésig vagy a kanadai kamionosok által okozott késésekig.

Fotó: Nhac NGUYEN / AFP

Éppen ezért Jonathan Smoke az iparági tanácsadó Cox Automotive-tól arra számít, hogy az új autók idén is tovább drágulhatnak, ám a használt járművek ára elindulhat lefelé. Azonban az új kocsik elégtelen kínálata mérsékelheti ezt a folyamatot is. Nála valamivel optimistább véleményt fogalmazott meg Alan Detmeister, az UBS szenior közgazdásza, aki szerint

az új autók 2,5-3, a használtak pedig 15 százalékkal olcsóbbak lehetnek az év végére. Igaz ez erőteljesen függ a kínálat növekedésétől.

Az Inflation Insights nevű kutatócég alapítója, Omair Sharif szerint az erősödő kínálat és mérséklődő kereslet egyensúlyba hozhatja a használtautók piacát, ám a kereskedők csekély készletei miatt az újautók esetében már bonyolultabb a helyzet.

Az alkatrészek és alapanyagok hiánya miatt az S&P Global Mobility is csökkentette új autók gyártásáról szóló előrejelzését, így 2022 és 2023 során is 2,6 millióval kevesebb legyártott járműre számítanak, míg az évtized végéig akár 25 millióval is kevesebb lehet az elkészült autók száma. A problémákat jelzi, hogy a Ford és a GM is kénytelen volt több amerikai gyárát is ideiglenesen bezárni.

Az ellátási láncok kisimulásához fűzött remények is egyre halványabbak, Chris Richard a Deloitte részéről arról beszélt, hogy a csiphiány akár még egy évig is fennállhat. Joseph McCabe az AutoForecst Solutions részéről pedig arról beszélt, hogy akár ennél is tartósabb problémák jöhetnek, ahogy az autógyártók és -kereskedők felismerik, hogy az alacsonyabb készletek és a rendelésre gyártott járművek segítségével több pénzt kereshetnek.

Mindez a bérautók és a használt járművek piacát is átrajzolhatja.

Amennyiben az autók drágulása tartós marad, az határozottabb lépésekere kényszerítheti az amerikai jegybankot, a Fed-et is, mely márciusban kezdte meg kamatemelési ciklusát. Azonban több amerikai jegybankár is jelezte, hogy hajlandó felgyorsítani a kamatemelési ütemet és 25 helyett 50 bázispontos emeléseket végrehajtani. A hitelek drágulásával idővel csökkenhet a kereslet a gazdaságban, mi segíthet megállítani a drágulást, ám ennek az egész gazdaság lelassulása lehet az ára.