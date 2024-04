A nemzetközi turizmus és az egész térség gazdaságának felpörgetéséhez is hozzájárul a megújuló Hévíz-Balaton Airport 2,2 milliárd forintos kormányzati támogatása. A repülőtér fejlesztése a tervek szerint 2025-ben zárul – számolt be róla a Zaol Zala vármegyei hírportál.

A térség turizmusának új lendületet adhat a Hévíz-Balaton repülőtér / Fotó: Varga György / MTI

A lap a már zajló beruházás kapcsán megszólaltatta Benkő Attilát, a Hévíz-Balaton Airport Kft. ügyvezető igazgatóját, aki szerint a regionális repülőtér nagyszabású fejlesztésével a szűkebb és a tágabb környék gazdaságának jövőjébe ruház be a kormány, s ezzel a nemzetközi beutazóforgalmat is tovább erősíti.

Az elsődleges céljuk az, hogy a légikikötő egész évben európai színvonalú kiszolgálást nyújtson, mivel egy olyan térség számára, amely az ország központi repülőterétől több mint kétórás autóútra fekszik, közösségi közlekedéssel pedig még ennél is messzebb, hatalmas előnyt jelenthet egy közeli, működő nemzetközi kereskedelmi repülőtér. Benkő szerint ugyanis ez lehetővé teszi, hogy az itteni úti célok olyan külföldi turisták látókörébe is bekerüljenek, akik kényelmi okok vagy idő híján nem kívánnak hosszabb időt utazással tölteni. Ráadásul a menetrend szerinti járatok újabb, például üzleti vendégkört is bevonzhatnak. Nem elhanyagolható az sem, hogy a helyi gazdaság szereplőinek elérhetőségét is nagyban javítja a légi összeköttetés lehetősége, ami további befektetőket vonzhat, ezt Debrecen példája is mutatja.

A szakember hangsúlyozta, hogy Budapest után a Balaton az ország második legfontosabb turisztikai desztinációja a bel- és a külföldi forgalom szempontjából egyaránt, ahol 2023-ban 8,7 millió vendégéjszakát regisztráltak. Ez azt jelenti, hogy tavaly itt keletkezett az ország összes vendégéjszakáinak 21 százaléka.

Nem elhanyagolható Hévíz jelentősége sem, hiszen a turisztikai térség forgalmának közel 13 százalékát adta tavaly, a német vendégéjszakák száma pedig az egész országot tekintve is csak Budapesten volt magasabb, mint a fürdővárosban. Éppen ezért volt fontos mérföldkő, hogy 2022 nyarán elindult a Dortmund és Hévíz közötti menetrend szerinti repülőjárat. Az utasok körében végzett kérdőíves kutatás kimutatta, hogy

a Németországból érkezők nemcsak Hévíz, hanem Zalakaros és a Balaton környéki települések szálláshelyeinek forgalmát is megnövelték.

A több mint kétmilliárdos kormányzati támogatásnak köszönhetően

teljesen megújul a gurulóút,

a futópálya tágulási hézagjai,

és új, a műszeres leszállást segítő ILS-berendezést kap a kifutópálya.

Az utasforgalmi épületet úgy alakítják át, hogy az utasok kényelmének is jobban megfeleljen, és egyúttal biztosítsa, hogy akár egyszerre tudjanak kiszolgálni egy schengeni belső, illetve külső országból érkező járatot. Ezenkívül energiahatékony fényforrásokat telepítenek, a terminál, hűtő-, fűtő- és légcserélő rendszerének megújítása és szigetelése pedig nemcsak az utazók számára teszi komfortosabbá a várakozást, hanem a reptéren dolgozók munkakörülményeit is jelentősen javítja.