Covid-vb következik – remélhetőleg az utolsó

Másfél évvel a labdarúgó-világbajnokság után és fél évvel az olimpia előtt vizes vb-t rendez Katar. Erre a kiírásra pályázott anno a kínai Vuhan is, aztán pont a Covid-járvány miatt torlódtak fel az elhalasztott világesemények, köztük ez is. A formaidőzítés nehézségei miatt a két legjobb magyar úszó el sem utazott Dohába, a pólósaink is eltérő célokkal keltek útra, keresni viszont ezúttal is jól lehet.

2024.02.01. 17:39 | Szerző: Szűcs András