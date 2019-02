A Huawei is bemutatta hajlítható okostelefonját

A barcelonai Mobile World Congress (MWC) kiállításon a Huawei bemutatta első hajlítható okostelefonját, a Mate X-et.

A Huawei a barcelonai Mobile World Congress (MWC) kiállításon bemutatta első hajlítható okostelefonját, a Mate X-et. A gyártó mobiltelefonként és tabletként is használható készülékét a világ leggyorsabb 5G chipkészletével, a Balong 5000-rel, valamint a különleges zsanéroknak köszönhetően hajlítható OLED FullView kijelzővel szerelte fel. A kiállításon az okostelefon mellett a Huawei bemutatta új, 5G hálózattal kompatibilis beltéri egységét, a Huawei 5G CPE Pro-t is.

A hajlítható kijelzőnek köszönhetően a készülék kamerarendszere elő- és hátlapi kameraként egyaránt használható. Az 5G-s Mate X ultravékony, 5,4 mm-es fémteste egy nagy kapacitású, 4500 mAh akkumulátort rejt, amely támogatja az 55W Huawei Supercharge gyorstöltési technológiát, és biztosítja a készülék extrém gyors újratöltését. A készülék 30 perc leforgása alatt képes elérni a 85 százalékos töltöttséget is. A Huawei első hajlítható okostelefonja mindemellett egy kétfunkciós bekapcsológombot is kapott, amely gondoskodik a Mate X biztonságos üzembe helyezéséről a beépített ujjlenyomatolvasónak köszönhetően. A felhasználó egy érintéssel bekapcsolhatja az okoskészülékét és ezzel egyidőben elvégezheti a biometrikus azonosítást is.

A Huawei Mate X készülék Kozmikus kék színben, 2019 nyarán érkezik a boltok polcaira. A The Wall Street Journal információi szerint a készülék piaci ára körülbelül 2600 amerikai dollár lesz.