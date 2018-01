Amerikai kézbe került a magyar kiberbiztonsági cég

Felvásárolta a luxemburgi bejegyzésű magyar érdekeltségű Balabit cégcsoportot a One Identity, az amerikai Quest nevű cég IT biztonsággal foglalkozó leányvállalata

Felvásárolta a luxemburgi bejegyzésű magyar érdekeltségű Balabit cégcsoportot a One Identity, az amerikai Quest nevű cég IT biztonsággal foglalkozó leányvállalata – jelentette be pénteken Budapesten a Balabit IT Kft. alapító ügyvezető igazgatója.

Györkő Zoltán közölte: a tranzakció részletei, így a vételár sem nyilvános. Az üzlet további technológiai és piaci fejlődés előtt nyit utat a Balabitnak, amelyhez magyarországi, németországi és az egyesült államokbeli vállalatok tartoznak.

A Balabit nagyvállalatok számára fejleszt IT-biztonsági megoldásokat, amelyek saját területükön technológiai vezető szerepet töltenek be a nemzetközi piacon. A cégcsoport bevétele 95 százalékban külföldi értékesítésből származik – tette hozzá az ügyvezető igazgató. A Balabit ügyfélkörébe többek között multinacionális vállalatok, bankok és államigazgatási szervezetek tartoznak.

A Balabit konszolidált árbevétele a 2016/2017-es üzleti évben mintegy 20 millió euró, valamivel több mint 6 milliárd forint volt, mintegy 20 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban.

Az idei üzleti évben 25-30 százalékos növekedésre számítanak. A várakozásokat megalapozzák a piacbővítési folyamatok – mondta az ügyvezető igazgató.

A csoport veszteséges volt, miután 2014-től kockázati tőkefinanszírozást – 8 millió dollárt, mintegy 1,8 milliárd forintot – vettek igénybe. A tervek szerint a 2018/2019-as üzleti évet nullszaldóval zárhatják.

Kiemelte: nem gazdasági kényszer miatt értékesítették a Balabitet, hanem a fejelődési lehetőségek miatt. A Balabit alapítói számára a következő egy évben opcionálisan még fenn áll a kivásárlás helyetti részvényessé válás lehetősége. A dolgozókat ugyanakkor a tranzakció gyakorlatilag nem érinti – mondta Györkő Zoltán