BioNTech-vezér: a vakcinánk a dupla mutáns ellen is véd

A BioNTech vezérigazgatója bízik abban, hogy a Pfizerrel közösen fejlesztett vakcinája a koronavírus először Indiában azonosított variánsa ellen is hatékony védelmet nyújt.

A német BioNTechnél jelenleg is vizsgálják a vírus „dupla” mutációját – közölte Ugur Sahin, a cég alapító-vezérigazgatója, aki elmondta azt is, hogy a kórokozó először Indiában azonosított, de azóta több mint 17 országban megjelent variánsa több olyan mutációt is tartalmaz, amellyel már korábban is találkoztak, és amelyek ellen a cég Pfizerrel közösen fejlesztett oltóanyaga már bizonyított.