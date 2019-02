Jól lobbiztak a generikusgyógyszer-cégek

Még ebben az uniós parlamenti ciklusban megszülethet a régóta várt módosítás a generikusgyógyszer-gyártókat hendikepbe hozó szabályozás ügyében.

Az egész európai gyógyszergyártást érintő kérdésben határozott csütörtökön az Európai Tanács, így lehetővé vált, hogy még a jelenlegi uniós parlamenti ciklusban felszámoljanak egy olyan piactorzító körülményt, amely a kontinens számos gyógyszergyártójának okoz versenyhátrányt. A generikus és bioszimiláris gyógyszereket gyártókat – köztük a Richter, Egis, Krka, Teva cégeket – képviselő Medicines for Europe szervezet örömmel nyugtázta a számukra kedvezően alakuló fejleményeket.

Az EU-s generikus gyártók régóta szenvedtek az úgynevezett kiegészítő oltalmi tanúsítvány (SPC) jogintézménye és annak korlátozást jelentő részei miatt.

Az 1992-től hatályos SPC öt év extra oltalmat biztosít a gyógyszerszabadalmak tulajdonosainak. Az európai térség gyógyszercégei azonban az SPC-védett készítményeket ezalatt az extra öt év alatt semmilyen – még szabadalommal nem védett – piacra sem gyárthatják, míg például az orosz, indiai, kínai riválisok már ekkor elkezdhetik a termelést és a készletek felhalmozását. Mivel az EU-n kívüli gyártók nem szembesülnek korlátozással, generikus szereikkel az SPC-védettség lejártának másnapján megjelenhetnek az Európai Unió patikáiban.

Az EU-n belüli cégek viszont csak ekkor foghatnak bele a gyógyszerek előállításába, így késve tudnak csak a piacra lépni.

Utóbbi gyógyszercégek egy része eddig úgy védekezett az egyenlőtlen körülmények ellen, hogy gyártói kapacitása egy részét kitelepítette a kontinensről. Ha az EU parlamentje változtatás nélkül megszavazza a tanács javaslatát, akkor az originális készítményekre vonatkozó ötéves SPC-védettség utolsó két évében már az európai gyógyszercégek is elkezdhetik gyártani az adott generikumokat. Ebben a két évben azonban csak olyan exportpiacokra termelhetnek, ahol a szabadalom már lejárt, vagy nem is létezett.

Emellett előkészíthetik európai piaci belépőjüket is, a korlátozás csak annyi, hogy az uniós készletekre maximum hat hónapnyi forgalomnak megfelelő mennyiséget halmozhatnak fel, így az SPC-k lejárta utáni napon ők is megkezdhetik a forgalmazást Európában is.

Az intézkedéstől évi 1 milliárd euró értékű exporttöbblet-értékesítés és tíz év alatt 25 ezer új munkahely létrejötte várható a szektorban.

A teljes cikket a Világgazdaság hétfői számában olvashatja