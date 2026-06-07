Menekülnek a külföldi vállalatok Kubából, mélyül a gazdasági összeomlás

A nemzetközi vállalatok sorra hagyják el a szigetországot, ami újabb súlyos csapást mér Kuba már amúgy is összeomló gazdaságára. A Trump-kormányzat fokozza a nyomást Havannára.

Raul Castro megfakult az ajtón, a biciklin már amerikai zászló van – Kuba a tönk szélére került, sorra vonulnak ki a külföldi vállalatok / Fotó: AFP

A kubai jegybank közlése szerint szombattól a Mastercard és a Visa kártyás fizetéseit felfüggesztik a nem amerikai külföldi látogatók számára.

Az amerikai állampolgárok eddig sem használhatták bankkártyáikat Kubában.

Két spanyol szállodalánc, az Iberostar és a Meliá bejelentette, hogy legalább egy tucat kubai hotel üzemeltetését adják fel.

A kanadai Royalton Hotels & Resorts pedig a turizmus összeomlása miatt már teljesen megszüntette kubai tevékenységét.

Kérdésessé vált a Sherritt International jövője is.

A kanadai bányavállalat Kuba egyik legfontosabb külföldi befektetője, korábbi vezérigazgatóját egykor Fidel Castro „kedvenc kapitalistájának” nevezték. A vállalat múlt hónapban bejelentette, hogy felfüggeszti működését, és hazarendeli munkatársait.

A kivonulási hullámot megelőzően több nagy légitársaság is törölte kubai járatait az országban kialakult repülőgépüzemanyag-hiány miatt.

A kockázat már nagyobb, mint a nyereség

Évtizedeken keresztül a külföldi vállalatok vállalták a kubai működés kockázatait, hogy jelen legyenek a turisztikai és bányászati ágazatokban, annak ellenére, hogy az Egyesült Államok hosszú ideje embargót tart fenn az országgal szemben. Ezek a cégek jelentették a külföldi befektetések utolsó jelentősebb maradványait egy kommunista állam által uralt gazdaságban.

Kemény valutát és üzleti szaktudást vittek az országba. Most azonban egyre többen jutnak arra a következtetésre, hogy a mélyülő gazdasági válság és a Trump-kormányzat növekvő nyomása mellett a kockázatok már meghaladják a várható hasznot.

Ez fordulópont. Óriási csapás egy már eleve meggyengült gazdaság számára

– kommentálta a helyzetet a The Wall Street Journalnak Ricardo Torres kubai közgazdász, az American University kutatója.

Reménytelen az üzemanyag-beszerzés, már sorok sincsenek a benzinkutaknál / Fotó: AFP

Különösen fájdalmas lenne a Sherritt távozása

A Sherritt több mint harminc éve termel ki évente több tízezer tonna nikkelt és kobaltot a kelet-kubai Moa bányából, fenntartva ezzel Kuba egyik legfontosabb exportágazatát. Mark Entwistle, Kanada egykori kubai nagykövete szerint a vállalat jóval többet tett egyszerű bányászati tevékenységnél.

Gyakorlatilag egy egész generáció kubai üzleti vezetőt tanított meg arra, hogyan működnek a modern vállalatok

– mondta, hozzátéve, hogy ez egy kezdetleges üzleti osztály kialakulásához vezetett Kubában.