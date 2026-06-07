Menekülnek a külföldi vállalatok Kubából, mélyül a gazdasági összeomlás
A nemzetközi vállalatok sorra hagyják el a szigetországot, ami újabb súlyos csapást mér Kuba már amúgy is összeomló gazdaságára. A Trump-kormányzat fokozza a nyomást Havannára.
- A kubai jegybank közlése szerint szombattól a Mastercard és a Visa kártyás fizetéseit felfüggesztik a nem amerikai külföldi látogatók számára.
- Az amerikai állampolgárok eddig sem használhatták bankkártyáikat Kubában.
- Két spanyol szállodalánc, az Iberostar és a Meliá bejelentette, hogy legalább egy tucat kubai hotel üzemeltetését adják fel.
- A kanadai Royalton Hotels & Resorts pedig a turizmus összeomlása miatt már teljesen megszüntette kubai tevékenységét.
- Kérdésessé vált a Sherritt International jövője is.
A kanadai bányavállalat Kuba egyik legfontosabb külföldi befektetője, korábbi vezérigazgatóját egykor Fidel Castro „kedvenc kapitalistájának” nevezték. A vállalat múlt hónapban bejelentette, hogy felfüggeszti működését, és hazarendeli munkatársait.
A kivonulási hullámot megelőzően több nagy légitársaság is törölte kubai járatait az országban kialakult repülőgépüzemanyag-hiány miatt.
A kockázat már nagyobb, mint a nyereség
Évtizedeken keresztül a külföldi vállalatok vállalták a kubai működés kockázatait, hogy jelen legyenek a turisztikai és bányászati ágazatokban, annak ellenére, hogy az Egyesült Államok hosszú ideje embargót tart fenn az országgal szemben. Ezek a cégek jelentették a külföldi befektetések utolsó jelentősebb maradványait egy kommunista állam által uralt gazdaságban.
Kemény valutát és üzleti szaktudást vittek az országba. Most azonban egyre többen jutnak arra a következtetésre, hogy a mélyülő gazdasági válság és a Trump-kormányzat növekvő nyomása mellett a kockázatok már meghaladják a várható hasznot.
Ez fordulópont. Óriási csapás egy már eleve meggyengült gazdaság számára
– kommentálta a helyzetet a The Wall Street Journalnak Ricardo Torres kubai közgazdász, az American University kutatója.
Különösen fájdalmas lenne a Sherritt távozása
A Sherritt több mint harminc éve termel ki évente több tízezer tonna nikkelt és kobaltot a kelet-kubai Moa bányából, fenntartva ezzel Kuba egyik legfontosabb exportágazatát. Mark Entwistle, Kanada egykori kubai nagykövete szerint a vállalat jóval többet tett egyszerű bányászati tevékenységnél.
Gyakorlatilag egy egész generáció kubai üzleti vezetőt tanított meg arra, hogyan működnek a modern vállalatok
– mondta, hozzátéve, hogy ez egy kezdetleges üzleti osztály kialakulásához vezetett Kubában.
Néhány hónappal ezelőtt a Sherritt még kapacitásbővítési tervekről beszélt, hogy ellensúlyozza az üzemanyaghiány és a Melissa hurrikán okozta termeléscsökkenést. „A bizonytalanság kezelése nem újdonság a Sherritt számára” – mondta februárban Peter Hancock ügyvezető vezérigazgató. Most azonban a vállalat szerint a bizonytalanság túlságosan nagyra nőtt.
Bár a céget nem sorolták közvetlenül a Trump-kormányzat Kuba gazdaságát célzó szankciós listájára, a vállalat szerint már a rendelet puszta kibocsátása is jelentősen rontotta működési feltételeit.
A pénzügyi igazgató, a külső könyvvizsgáló és több igazgatósági tag is távozott. A társaság előbb bejelentette kubai vegyesvállalatainak felszámolását, majd később visszakozott, és közölte, hogy előzetes megállapodást kötött többségi részesedésének eladásáról a Gillon Capital befektetési társaságnak, amely Ray Washburne republikánus üzletemberhez köthető.
A vállalat részvényeinek árfolyama a bizonytalanság miatt több mint ötven százalékkal esett.
Szállodaláncok is kivonulnak
- A Meliá szerint 15 hotel bezárását olyan körülmények tették szükségessé, amelyekre a vállalatnak nincs ráhatása. A társaság kiemelte, hogy a legtöbb szálloda már korábban bezárt az energiaválság és a kereslet visszaesése miatt.
- Az Iberostar közölte, hogy 12 kubai hotel működtetését szünteti meg, hogy alkalmazkodjon a nemzetközi szabályozási környezethez.
- A Mastercard szerint kártyái azért nem használhatók Kubában, mert az a külföldi partner, amely a helyi kereskedőket összekapcsolta a hálózattal, erősen visszafogta kubai tevékenységét. A Visa nem reagált a megkeresésekre.
Washington fokozza a nyomást Kubára
A vállalatok visszavonulása egybeesik azzal, hogy Washington fokozza a nyomást a kubai kommunista vezetésre. Májusban Donald Trump rendeletet írt alá a kubai hadsereg tulajdonában álló GAESA konglomerátum ellen. Marco Rubio külügyminiszter a céget „Kuba kleptokrata kommunista rendszere szívének” nevezte. Az amerikai kormány szerint
a GAESA ellenőrzi a kubai gazdaság legalább 40 százalékát, beleértve számos olyan szállodát is, amelyeket külföldi partnerekkel közösen üzemeltetnek.
Szankciók sújtották a Moa Nickel vegyesvállalatot is, amely a Sherritt és a kubai állami nikkelcég közös projektje. Az amerikai álláspont szerint a beruházás hozzájárul az elnyomó kubai rendszer fenntartásához. A rendelet lényegében választás elé állította a külföldi befektetőket: vagy nem folytatják üzleti kapcsolataikat a kubai hadsereghez kötődő szervezetekkel, vagy másodlagos amerikai szankciókat kockáztatnak.
Kuba a gazdasági összeomlás szélén
Kuba gazdasága évek óta tartó rossz gazdálkodás, korrupció és amerikai szankciók következtében került válságba. A helyzet tovább romlott, miután a Trump-kormányzat olajblokádot vezetett be Venezuela ellen Nicolás Maduro hatalmának megszilárdulását követően. A venezuelai támogatott olajszállítások megszűnésével a tömegközlekedés visszaesett, a gazdák nehezen juttatják el terményeiket a piacokra, a lakosság pedig gyakran órákon át tartó áramszünetekkel szembesül. A kubai peso árfolyama a feketepiacon már mintegy 620 peso egy dollárért, ami jól mutatja a gazdasági válság mélységét.
Az elégedetlenség miatt sok kubai tiltakozásként fazekakat ütöget az utcán, illetve szemetet gyújt fel. Az elmúlt években több százezer ember hagyta el az országot.
Most pedig a még kitartó külföldi vállalatok is távoznak, miközben alig akad új befektető, aki átvenné a helyüket.
„Ezt akár kettős ütésnek is nevezhetjük – fogalmazott Ted Henken, a Baruch College Kuba-szakértője. – A Trump-kormányzat részéről fokozatos, de folyamatos gazdasági fojtogatás zajlik.”