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Kuba
Castro
amerikai szankciók
válság

Menekülnek a külföldi vállalatok Kubából, mélyül a gazdasági összeomlás

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A Mastercard és a Visa beszüntette szolgáltatásait, a spanyol szállodavállalatok két tucat hotel üzemeltetésével hagytak fel, a legfontosabb kanadai bányavállalat szintén kivonulhat. Az amerikai szankciók által sújtott Kuba számára a külföldi vállalatok kivonulása lehet a végső csapás.
D. GY.
2026.06.07, 16:02
Frissítve: 2026.06.07, 16:33

A nemzetközi vállalatok sorra hagyják el a szigetországot, ami újabb súlyos csapást mér Kuba már amúgy is összeomló gazdaságára. A Trump-kormányzat fokozza a nyomást Havannára.

Kuba
Raul Castro megfakult az ajtón, a biciklin már amerikai zászló van – Kuba a tönk szélére került, sorra vonulnak ki a külföldi vállalatok / Fotó: AFP
  • A kubai jegybank közlése szerint szombattól a Mastercard és a Visa kártyás fizetéseit felfüggesztik a nem amerikai külföldi látogatók számára. 
  • Az amerikai állampolgárok eddig sem használhatták bankkártyáikat Kubában. 
  • Két spanyol szállodalánc, az Iberostar és a Meliá bejelentette, hogy legalább egy tucat kubai hotel üzemeltetését adják fel. 
  • A kanadai Royalton Hotels & Resorts pedig a turizmus összeomlása miatt már teljesen megszüntette kubai tevékenységét. 
  • Kérdésessé vált a Sherritt International jövője is. 

A kanadai bányavállalat Kuba egyik legfontosabb külföldi befektetője, korábbi vezérigazgatóját egykor Fidel Castro „kedvenc kapitalistájának” nevezték. A vállalat múlt hónapban bejelentette, hogy felfüggeszti működését, és hazarendeli munkatársait. 

A kivonulási hullámot megelőzően több nagy légitársaság is törölte kubai járatait az országban kialakult repülőgépüzemanyag-hiány miatt.

A kockázat már nagyobb, mint a nyereség

Évtizedeken keresztül a külföldi vállalatok vállalták a kubai működés kockázatait, hogy jelen legyenek a turisztikai és bányászati ágazatokban, annak ellenére, hogy az Egyesült Államok hosszú ideje embargót tart fenn az országgal szemben. Ezek a cégek jelentették a külföldi befektetések utolsó jelentősebb maradványait egy kommunista állam által uralt gazdaságban.

Kemény valutát és üzleti szaktudást vittek az országba. Most azonban egyre többen jutnak arra a következtetésre, hogy a mélyülő gazdasági válság és a Trump-kormányzat növekvő nyomása mellett a kockázatok már meghaladják a várható hasznot. 

Ez fordulópont. Óriási csapás egy már eleve meggyengült gazdaság számára

kommentálta a helyzetet a The Wall Street Journalnak Ricardo Torres kubai közgazdász, az American University kutatója.

Reménytelen az üzemanyag-beszerzés, már sorok sincsenek a benzinkutaknál / Fotó: AFP

Különösen fájdalmas lenne a Sherritt távozása

A Sherritt több mint harminc éve termel ki évente több tízezer tonna nikkelt és kobaltot a kelet-kubai Moa bányából, fenntartva ezzel Kuba egyik legfontosabb exportágazatát. Mark Entwistle, Kanada egykori kubai nagykövete szerint a vállalat jóval többet tett egyszerű bányászati tevékenységnél. 

Gyakorlatilag egy egész generáció kubai üzleti vezetőt tanított meg arra, hogyan működnek a modern vállalatok 

– mondta, hozzátéve, hogy ez egy kezdetleges üzleti osztály kialakulásához vezetett Kubában.

Néhány hónappal ezelőtt a Sherritt még kapacitásbővítési tervekről beszélt, hogy ellensúlyozza az üzemanyaghiány és a Melissa hurrikán okozta termeléscsökkenést. „A bizonytalanság kezelése nem újdonság a Sherritt számára” – mondta februárban Peter Hancock ügyvezető vezérigazgató. Most azonban a vállalat szerint a bizonytalanság túlságosan nagyra nőtt.

Bár a céget nem sorolták közvetlenül a Trump-kormányzat Kuba gazdaságát célzó szankciós listájára, a vállalat szerint már a rendelet puszta kibocsátása is jelentősen rontotta működési feltételeit.

A pénzügyi igazgató, a külső könyvvizsgáló és több igazgatósági tag is távozott. A társaság előbb bejelentette kubai vegyesvállalatainak felszámolását, majd később visszakozott, és közölte, hogy előzetes megállapodást kötött többségi részesedésének eladásáról a Gillon Capital befektetési társaságnak, amely Ray Washburne republikánus üzletemberhez köthető. 

A vállalat részvényeinek árfolyama a bizonytalanság miatt több mint ötven százalékkal esett.

Szállodaláncok is kivonulnak

  • A Meliá szerint 15 hotel bezárását olyan körülmények tették szükségessé, amelyekre a vállalatnak nincs ráhatása. A társaság kiemelte, hogy a legtöbb szálloda már korábban bezárt az energiaválság és a kereslet visszaesése miatt. 
  • Az Iberostar közölte, hogy 12 kubai hotel működtetését szünteti meg, hogy alkalmazkodjon a nemzetközi szabályozási környezethez. 
  • A Mastercard szerint kártyái azért nem használhatók Kubában, mert az a külföldi partner, amely a helyi kereskedőket összekapcsolta a hálózattal, erősen visszafogta kubai tevékenységét. A Visa nem reagált a megkeresésekre.
Water shortages persist amid power outages in Havana
 Havannában gyakori a vízhiány / Fotó: Anadolu via AFP

Washington fokozza a nyomást Kubára

A vállalatok visszavonulása egybeesik azzal, hogy Washington fokozza a nyomást a kubai kommunista vezetésre. Májusban Donald Trump rendeletet írt alá a kubai hadsereg tulajdonában álló GAESA konglomerátum ellen. Marco Rubio külügyminiszter a céget „Kuba kleptokrata kommunista rendszere szívének” nevezte. Az amerikai kormány szerint 

a GAESA ellenőrzi a kubai gazdaság legalább 40 százalékát, beleértve számos olyan szállodát is, amelyeket külföldi partnerekkel közösen üzemeltetnek.

Szankciók sújtották a Moa Nickel vegyesvállalatot is, amely a Sherritt és a kubai állami nikkelcég közös projektje. Az amerikai álláspont szerint a beruházás hozzájárul az elnyomó kubai rendszer fenntartásához. A rendelet lényegében választás elé állította a külföldi befektetőket: vagy nem folytatják üzleti kapcsolataikat a kubai hadsereghez kötődő szervezetekkel, vagy másodlagos amerikai szankciókat kockáztatnak.

Szeméthegyek az utcákon, nem működnek a közszolgáltatások / Fotó: AFP

Kuba a gazdasági összeomlás szélén

Kuba gazdasága évek óta tartó rossz gazdálkodás, korrupció és amerikai szankciók következtében került válságba. A helyzet tovább romlott, miután a Trump-kormányzat olajblokádot vezetett be Venezuela ellen Nicolás Maduro hatalmának megszilárdulását követően. A venezuelai támogatott olajszállítások megszűnésével a tömegközlekedés visszaesett, a gazdák nehezen juttatják el terményeiket a piacokra, a lakosság pedig gyakran órákon át tartó áramszünetekkel szembesül. A kubai peso árfolyama a feketepiacon már mintegy 620 peso egy dollárért, ami jól mutatja a gazdasági válság mélységét. 

Az elégedetlenség miatt sok kubai tiltakozásként fazekakat ütöget az utcán, illetve szemetet gyújt fel. Az elmúlt években több százezer ember hagyta el az országot.

Most pedig a még kitartó külföldi vállalatok is távoznak, miközben alig akad új befektető, aki átvenné a helyüket.

„Ezt akár kettős ütésnek is nevezhetjük – fogalmazott Ted Henken, a Baruch College Kuba-szakértője. – A Trump-kormányzat részéről fokozatos, de folyamatos gazdasági fojtogatás zajlik.”

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