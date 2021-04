A TVEL megnyerheti a FÁK atomszemetét

Ismét egységes, orosz felülgyelet alá kerülhet a szovjet utódállamokban szétaprózódott radioaktívhulladék-tárolás és -kezelés.

Az orosz Roszatomhoz tartozó TVEL-t szeretné megbízni a Független Államok Közösségének (FÁK) szakbizottsága a FÁK tagországaiban keletkező kiégett nukleáris üzemanyag és radioaktív hulladék kezelésével, valamint az érintett nukleáris létesítmények leszerelésével.

Az erre vonatkozó tervet benyújtották a közösség gazdasági tanácsának 2021. júniusi ülésére.

Az elgondolás észszerűsége mellett szól, hogy e feladatok Oroszoszágban már egyébként is egy kézben vannak – ezeket a Roszatom 2019-ben testálta a TVEL-re –, de egységes irányítás alá tartoztak a szovjet időkben is. Lényegében tehát a TVEL-nek „csak” a már meglévő feladatköre terjedne ki tizenkét további olyan országra, amelyek e teendőket úgy örökölték meg önállósodásuk után, hogy arra nem voltak feltétlenül felkészülve.

A FÁK szakbizottsága jó eséllyel nyitott kapukat dönget, mert – mint a TVEL elnöke, Natalja Nyikipelova hangsúlyozza a Roszatom közleményében – „a FÁK lehetővé teszi számunkra, hogy (…) közös megközelítést alakítsunk ki és intenzívebbé tegyük együttműködésünket a nukleáris- és a sugárzás biztonság szavatolása érdekében a FÁK területén. Ennek köszönhetően közvetlenül hozzánk fordulhatnak a FÁK-tagok szakterületeinek érintett szervezetei”.

A TVEL vállalatai egyébként 2008 és 2015 között már hét helyszínen 37 projektet hajtottak végre:

57 létesítményt állítottak le, és további 13-at készítettek elő leszerelésre.

Ennek részeként 2010-ben Krasznojarszk egyik nukleáris létesítménye zöldmezős státuszt kapott, és leszerelték a Tomszki régióban a szeverszki Szibériai Vegyi Kombinát telephelyén működő grafitmoderátoros reaktort is. Tavaly a Roszatom jóváhagyta a nukleáris létesítmények leszerelésének stratégiáját is.

Kínálkozik a kérdés, nem vinné-e el a TVEL a magyarországi atomszemetet is, hiszen korábban a kiégett paksi fűtőelemek is az oroszországi Majakban végezték, ahol akkoriban tárolták a fűtőelemeket, ma már újra is hasznosítják. A válasz alaphelyzetben az, hogy nem. A nemzetközi jog szerint minden ország maga köteles tárolni a saját radioaktív hulladékát. Oroszoszág a kilencvenes évek elején éppen erre hivatkozva állította lesz a radioaktív hulladékok átvételét minden országtól, így Magyarországtól és a szovjet utódállamoktól is.

Magyarország ezért üzemeltet tárolókat alacsony, kis és közepes radioaktivitású hulladékoknak, továbbá keresi évek óta a nagy radioaktivitású hulladékok végső helyét a Mecsekben lévő Boda térségében.

Mindazonáltal szigorú feltételek mellett el lehet térni a „a te szemeted a tied” főszabálytól.

Erre akkor van mód, ha az adott országnak nincs lehetősége a tárolásra, illetve, ha megállapodik egy másik országgal, amely vállalja, hogy a tőle átvett hulladékról a nemzetközi előírásoknak megfelelően gondoskodik. Ilyen megállapodást azonban Magyarország nem kötött, viszont vélhetőleg majd ilyet írnak alá az érintett FÁK országok Oroszországgal.