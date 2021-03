Készen áll a további terjeszkedésre a Mol

Több mint 1900 töltőállomással rendelkezünk a régióban, öt éven belül ezt a számot 2200-ra tornáznánk fel – mondta a Világgazdaságnak Ratatics Péter, a Mol csoport fogyasztói szolgáltatásokért felelős ügyvezető igazgatója, aki beszélt az üzemanyag-áremelések hátteréről és az elektromos töltőhálózat kiépítéséről is.

A tranzitforgalom eltűnt, ahogy a tömeges home office miatt a munkába járók is hiányoznak az utakról. Eközben tavaly április óta a másfélszeresére drágult a benzin. A töltőállomások szempontjából milyen szakaszokra különíthető el a járvány?

Az első hullám volt a mélypont, teljesen váratlanul és felkészületlenül ért minket az új helyzet. Elég csak a Waze navigációs alkalmazás valós idejű statisztikáit nézni: a fővárosban egy átlagos hétköznapon csúcsidőben 18 ezernél is többen használják az applikációt, de ez a szám 2020 márciusában 6500-ra csökkent. És bár nyáron újra felment 15 ezerre, a múltheti adatok alapján most majdhogynem ugyanott tartunk, mint tavaly ilyenkor, azzal a különbséggel, hogy már sokkal felkészültebbek vagyunk. Igyekeztünk a vásárlók számára teljesen biztonságos környezetet kialakítani, valamint termékkínálatunkat is a járványhelyzet követelményeihez igazítani. A töltőállomások forgalma lekövette ezt a hullámzást, de ahogy a Mol 2020-as eredményein is látszik,

a fogyasztói szolgáltatások üzletága sikeresen ellenállt a válság kihívásainak. A szegmens minden idők legmagasabb, 510 millió dolláros (156 milliárd forintos) EBITDA-ját produkálta 2020-ban, ami 8 százalékkal magasabb a 2019-es eredménynél.

A vállalatcsoport eredménye viszont a járványhelyzet és a gazdasági válság miatt 2019-hez képest még így is 16 százalékkal csökkent. Váratlanul ért minket a helyzet, de gyorsan reagálva optimalizáltuk mind a kiskereskedelmi, mind a finomítói, mind pedig a logisztikai tevékenységünket, biztosítva az ország energiaellátását. Az áprilisi mélypontot követően az üzemanyag-kereslet is fokozatosan helyreállt az év végére.

Az üzemanyag ára, hasonlóan a legtöbb fogyasztási cikkéhez, számos piaci körülménytől függ. Így például a kőolaj világpiaci árától, amely 2020 tavaszán 20 dolláros szintre süllyedt, magával rántva mind a benzin, mind pedig a gázolaj árát.

Ezt követte egy „plató”, amikor az olaj ára 43-45 dolláron stabilizálódott, ősszel csökkentek kicsit az árak, tél óta pedig kilőttek, a kőolaj hordójáért jelenleg 70 dollár körüli árat kérnek. A devizaárfolyam változásáról még nem is beszéltünk, tavaly 290,58 és 337,46 forint között mozgott az amerikai dollár. Jó hír viszont, hogy a negyedévenként meghatározott jövedéki adót a Brent olaj hordónkénti árához igazítják, így az üzemanyagok adótartalma áprilisban várhatóan csökkenni fog, ötven dollár fölötti olajár esetén ugyanis a benzin adómértéke 5, a gázolajé 10 forinttal mérséklődik.

A fosszilis energiahordozók piacán hogyan alakulnak az erőviszonyok a benzin és a gázolaj között, illetve milyenek a prémium-üzemanyagok kilátásai?

Az átoltottság növekedésével nemcsak a gazdaság újraindulását, hanem az utazási kedv növekedését is várjuk. Az oltási bizonyítvánnyal nyárra beindulhat mind a belföldi, mind az Európai Unión belüli autós turizmus.

A személyautó-forgalom régen várt megugrásából mind a benzin, mind a dízel profitálhat majd, de a benzin valószínűleg jobban.

Minden második személyautó továbbra is benzines az EU-ban, egészen pontosan 53 százalék, míg a dízelek aránya 42 százalék. A Molnál a prémiumüzemanyag-eladásban kiemelkedő időszakot zártunk, jelenleg Magyarországon a lakossági értékesítésben minden negyedik eladott liter prémium. A keresletet két fő tényező mozgathatja a közeljövőben:

egyrészt a háztartások rendelkezésére álló jövedelem,

másrészt a különböző technikai előírások.

A járványügyi rendelkezések miatt azoknak a megtakarítása nőtt, akiknek volt megélhetésen túli jövedelmük is, ami alapvetően kényszermegtakarítás, amint erre lehetőségük lesz, el fogják költeni. Másrészt a magasabb biotartalom-előírásoknak megfelelő üzemanyagok nem kompatibilisek minden régebbi benzines modellel, ezért azok, akik nem tudják az autójukat lecserélni, a motor védelme érdekében prémium-üzemanyagot fognak tankolni.

Eközben hol tart az elektromos töltőhálózat kiépítése?

A hálózat 2012 óta folyamatosan bővül, jelenleg 75 elektromos töltőt üzemeltetünk országszerte. Emellett a konzorciumi partnereinkkel hat országon (Csehország, Szlovákia, Szlovénia, Horvátország, Magyarország és Románia) átívelő, régiós hálózatot hozunk létre az Európai Unió által támogatott NEXT-E keretében. A hamarosan lezáruló projektben működőket is beszámítva

a Molnak és leányvállalatainak a töltőállomásain már több mint 160 elektromos töltő üzemel a régióban.

Terveink szerint az év végére a régióban a töltőállomásaink 10 százalékán, több mint 200 helyen lesz elektromos töltőnk. A folyamat felgyorsulását a fogyasztói igények is támogatják:

évről évre emelkedik az elektromos autók száma, így a töltők kihasználtsága is.

A 2020 nyarán bevezetett Mol Plugee alkalmazás 5000 felhasználója átlagosan 45 percig használja a töltőket, és 15 kilowattóra villamos energiát tölt.

Mennyire kihasználtak a járvány alatt a Mol Limo közösségi autói?

A Mol Limo forgalma 2020-ban a pandémia ellenére is meghaladta a 2019-es szintet. A járványhelyzet tavaszi, első hulláma során jelentős díjkedvezményeket nyújtottunk, a használati szokások azonban megváltoztak, sőt, egyes időszakokban a kihasználtság csökkent. A nyári, majd az őszi időszakban viszont kiemelkedően jól teljesített az autómegosztó, a július és október közötti hónapokban rekordforgalmunk volt. A november–decemberi lezárások viszont szintén hatással voltak a működésünkre,

az éjszakai kijárási korlátozások, az éttermek, szórakozóhelyek bezárása pont azokat az élethelyzeteket szüntette meg, amelyek esetében a Limo népszerű választás.

A járvány ellenére elmondható, hogy a Mol Limo jó évet zárt, hiszen sok fejlesztést sikerült véghezvinni, új szolgáltatásokat és új elektromos autókat (BMW i3, Hyundai Kona) vezettünk be. Ezenfelül elindítottuk a többnapos bérlést, amelyet a közönség is várt, és nyáron ki is használták ezt a lehetőséget. A B2B szolgáltatásunk is egyre népszerűbb a vállalatoknál, mivel költséghatékony közlekedési forma, és már a cafeteria keretén belül is elérhető, nullaszázalékos adóteherrel.

Miért volt fontos éppen most felvásárolni a Marché éttermeket, amikor kilencből hét már így is Mol-kúton üzemelt?

Tovább erősítjük integrált üzleti modellünket, minden szempontból energiát adunk az embereknek. Az éttermek közvetlen szomszédsága miatt valóban szimbiózisban éltünk eddig is, de ez a kapcsolat a jövőben messze túl fog mutatni a társbérleten.

Az akvizícióval tovább tudjuk fejleszteni a gasztronó­miai kínálatot, kamatoztathatjuk a vendéglátásban megszerzett tapasztalatainkat, és stratégiai célkitűzéseinknek megfelelően komplex szolgáltatási központokat hozhatunk létre a Fresh Corner márkanév alatt.

Az a cél, hogy magas színvonalú kényelmi szolgáltatásokat nyújtsunk a vendégeinknek, és növeljük az utazás élvezeti értékét is. A szóban forgó éttermek kulcsfontosságú töltőállomások mellett találhatók, így stratégiai fontosságú helyszíneken tudjuk élesben tesztelni a régóta érlelt koncepciónkat.

Hogyan teljesít a 2015-ben elindított Fresh Corner koncepció?

Ma már 185 Fresh Corner található hazánkban és 955 a régióban, az év végére 1039 értékesítési pontra terjesztjük ki a hálózatot. Egyre változatosabb gasztrokínálattal és kényelmi szolgáltatásokkal várjuk a fogyasztóinkat, a jövő kulcsát pedig az erőteljes digitalizációban látjuk. Napi egymillió tranzakciót bonyolítunk le, és több mint 10 millió stabil ügyfelünk van. Mára a régió legnagyobb kávézólánca lettünk: percenként majdhogynem száz kávét adunk.

A tervek szerint 2030-ra a vállalatcsoport EBITDA-jának 30 százaléka a fogyasztási cikkekből és szolgáltatásokból származik majd.

De a járvány a Fresh Cornerek forgalmára is hatással volt, főleg az autópályákon érzékelhető tranzitforgalom-csökkenés miatt.

Van a küszöbön a Marché-akvizícióhoz hasonló lépés?

A Mol csoport 2030+ Shape Tomorrow stratégiájának megfelelően célunk közelebb kerülni az ügyfeleinkhez, élményeket vinni a mindennapjaikba, ehhez a régiós hálózat bővítésére is szükség van. Több mint 1900 töltőállomással rendelkezünk a régióban, öt éven belül ezt a számot 2200-ra tornáznánk fel. Egyúttal bővítjük kínálatunkat, hogy az alternatív üzemanyagok piacán is meghatározók legyünk.

Hosszútávon kiszorul a hagyományos benzin és dízel, de hogy mi lesz a jövő üzemanyaga, még nem lehet biztosan tudni.

Több vasat is tartunk a tűzben: elektromos töltőrendszereket építünk, bioüzemanyagot állítunk elő, és vizsgáljuk a hidrogén-üzemanyagok gyártását is.

Az aktualizált 2030-as stratégia fókuszában a körforgásos gazdaság és a fenntarthatóság áll. Napelemek kerülnek a töltőállomások tetejére?

A klímaváltozás mellett új fogyasztói igényekkel és szabályozási környezettel kell szembenéznünk. Követjük a 2016-os stratégiánkban lefektetett irányokat, de sokkal gyorsabban és hatékonyabban dolgozunk a céljainkért. A megoldást a körforgásos gazdaságban látjuk:

miután a világ energiaigénye a következő évtizedekben is nőni fog, alapelvünk, hogy a hulladékra is alapanyagként és energiaforrásként tekintünk.

Saját megoldásainkkal, befektetéseinkkel és technológiai fejlesztéseinkkel 2030-ig 30 százalékkal csökkentjük a Mol csoportszintű szén-dioxid-kibocsá­tását, a fogyasztói szolgáltatások üzletága pedig tíz éven belül karbonsemleges lesz. A napelem csak egy a megújuló energiaforrások közül, nem új keletű a töltőállomás-hálózatunkban. Elég az Istenhegyi úton lévő kútra gondolni, ahol a teljes tetőt napelemek fedik, és egy szolárfa magasodik a töltőállomás fölé. Célunk, hogy megújuló energia felhasználásával működtessük a töltőállomásokat, ideértve az elektromos töltők áramellátását is.