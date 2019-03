Még dolgozik a Roszatom Paks II. tervein

A Paks II. projekttársaság akkor nyújtja be a két új paksi blokk létesítési engedélykérelmét, ha az megítélése szerint az előírt szigorú szakmai követelményrendszerünknek eleget téve alkalmas lesz engedélyezésre

– áll abban a válaszban, amelyet Süli János, a két új paksi atomblokk létesítéséért felelős tárca nélküli miniszter fogalmazott meg egy neki címzett kérdésre. Jelenleg az orosz fővállalkozó a közel 300 ezer oldalas létesítési engedélyezési dokumentáció összeállításán dolgozik.

Tóth Bertalan (MSZP) országgyűlési képviselő arról érdeklődött, milyen következménye van a két új paksi blokk tervezése és engedélyezése késedelmének, mekkora a késés, mekkora a magyar fél ezzel kapcsolatos kötbérigénye, és hogyan kívánja ezen igényét érvényesíteni. Süli János a felsoroltakra nem adott konkrét választ, viszont felsorolta azokat a dokumentumokat, illetve eseményeket, amelyre támaszkodva a képviselő hozzájuthatott, illetve hozzájuthat a kért tájékoztatáshoz.

Így emlékeztetett korábbi válaszára is, amelyben egyértelművé tette, a projekt megvalósítására aláírt fővállalkozói szerződés (EPC-szerződés) részletesen szabályozza a felek jogait, kötelezettségeit, és a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően biztosítja a szükséges jogi garanciákat a szerződő magyar partner számára. Ennek részleteit Tóth Bertalan is bármikor megismerheti.

A fenti kérdéskörről az Országgyűlés tagjai, így az MSZP frakció képviselője is legutóbb a Nemzetbiztonsági Bizottság 2019. február 26-i ülésén kapott részletes, hiteles tájékoztatást a projekttársaság engedélyezési folyamatokért felelős vezetőjétől, a projekttársaság vezérigazgató-helyettesétől.

Korábban az Országgyűlés valamennyi bizottságát meghívta Paksra, az atomerőműbe: invitálásának a gazdasági, a nemzetiségi és a költségvetési bizottság tagjai az elmúlt időszakban már eleget is tettek.

Korábbi hírekből már ismert, hogy a beruházás előkészítése két évet eleve csúszott a vele kapcsolatos, uniós vizsgálatok miatt, és a fent hivatkozott létesítési engedélykérelmet is hiába ígérték az Országos Atomenergia Hivatalnak az elmúlt év második felére. Bár az orosz fél elkészítette a részdokumentumot, az nem teljesen felelt meg a hazai jogszabályoknak, így azokat a Paks II. projektcég állítólag visszadobta.