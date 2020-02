Zöld jelzést kapott a Mol azeri beruházása

Az év közepéig lezárhatják az azerbajdzsáni tranzakciót, az INA átvilágítása a második negyedévre csúszhat.

Zöld utat adtak az azeri hatóságok a Mol azerbajdzsáni olajmező-vásárlására, ezzel elhárult az adminisztratív akadálya, hogy a hazai energiacég átvegye az amerikai Chevron érdekeltségeit az országban.

Ibrahim Akhmedov, az állami olajtársaság kommunikációs igazgatóhelyettese tegnap az Interfax hírügynökségnek megerősítette, hogy az azeri fél hozzájárult a tranzakcióhoz, amelynek révén a Mol az Azeri–Csirag–Günesli (ACG) olajmező 9,57 százaléka mellett a kitermelt kőolaj szállításához nélkülözhetetlen Baku–Tbiliszi–Ceyhan csővezeték 8,9 százalékos tulajdonrészét is megszerezheti. A Mol tavaly novemberben jelentette be az 1,57 milliárd dollár értékű akvizíciót, amelyhez a bakui kormány mellett a szabályozó hatóságok jóváhagyását is igényelte.

A felvásárlás a terveknek megfelelően a második negyedévben lezárulhat.

A Mol az év második felében már az új termelőegységgel is számol, a 2019-es napi 110 ezer hordós átlagos kitermelés 120 ezer hordóra emelkedhet a vállalat előrejelzése szerint,

hosszabb távon pedig 15-20 százalékkal növelheti az azeri eszköz a szénhidrogén-kihozatalt.

Tovább húzódhat azonban az INA esetleges eladása, mert a tervezettnél később, csak a második negyedévben érhet véget a horvát olajtársaság átvilágítása és a becsült cégérték megállapítása – legalábbis így nyilatkozott Tomislav Coric környezetvédelmi és energiaügyi miniszter tegnap a Tportal.hr-nek. A szaktárca vezetőjét azzal kapcsolatban szólította meg a lap, hogy a horvát kormány megbízásából az átvilágítást végző angol-francia befektetési banknak, a Lazardnak március végéig kellett volna befejeznie a munkát. Ismert, hogy a Lazard a tavaly augusztusi megbízatása szerint hat hónapot kapott az INA teljes körű átvilágítására. A cél a vállalat értékének a megállapítása, hogy annak ismeretében – mint Coric megerősítette – a horvát állam ajánlatot tehessen a Mol birtokában lévő INA-részesedés visszavásárlására.

