Az iPhone-gyártás is összeomlott Indiában

A Foxconn dél-indiai Tamil Nadu államban található gyára kifejezetten India, a világ második legnagyobb okostelefon-piaca számára gyárt készülékeket. Tamil Nadu az ország koronavírus által egyik legjobban sújtott területe, ahol hétfő óta többek között a tömegközlekedés leállásával is járó teljes zárlat van érvényben, olvasható a Reutersen.

A tajvani cég több mint 100 munkása kapta el a koronavírust, és a vállalat belépési tilalmat rendelt el az üzembe május végéig.

A munkásszállást is biztosító gyárat el lehet hagyni, ám vissza már nem engedik a távozó munkásokat.

A termelés több mint 50 százalékát leállították, ám a Foxconn azt nem közölte, hány munkás tartózkodik az üzem területén, és az mekkora kapacitással bír.

A tajvani cég részvényei a hírek hatására 6,2 százalékos mínuszt is megjárva 5,31 százalékot estek. Bár az Apple piaci részesedése az olcsóbb telefonok által dominált indiai piacon alacsony, Tim Cook CEO januárban a decemberben végződő negyedév értékesítéseinek az előző évhez képesti duplázódásáról számolt be.

A piackutató Canalys szerint a kereslet az első negyedévben is megmaradt, így az Apple több mint egymillió iPhone-t adott el az országban. Ezt a keresletet a helyi termelés és a vonzó finanszírozási modellek hajtották.

A koronavírus járvány elszabadulása azonban elsötétíti a kilátásokat, és ez nem csupán az Apple-t és a Foxconnt érinti, a Nokia és a kínai OPPO is kénytelen volt a gyáraiban terjedő járvány miatt a termelés szüneteltetésére. Mint az mi is megírtuk, a Yamaha és a Suzuki is szüneteltei a gyártást helyi egységeiben.

A taipei székhelyű technológiai előrejelzésekkel is foglalkozó TrendForce globális prognózisában az okostelefonok idei gyártásának bővülését 9,4 százalékról 8,5-re csökkentette, elsősorban az indiai helyzetre való tekintettel.