Átlépik a határokat az ingatlanfejlesztők

Egyre nagyobbra nőnek a régióban is azok a magyar ingatlanfejlesztő és befektető cégek, amelyek a közép-európai határokat is feszegetik már.

Miközben a magyarországi ingatlanbefektetések egyre nagyobb része kötődik hazai vállalkozásokhoz, két piacvezető magyar ingatlanfejlesztő cég nemzetközi szinten is egyre nagyobb üzletekben érdekelt. Többéves tevékenysége nyomán a Futureal csoportot a közép-­európai régió egyik legnagyobb ingatlanfejlesztő és befektető cégcsoportjaként tartják számon, a társaság folyamatosan keresi a lehetőségeket a nyugat-európai terjeszkedésre is.

Tájékoztatásuk szerint a Futureal és leányvállalata, a Cordia alapítása óta

több mint száz ingatlenfejlesztési projektet valósított meg bruttó kétmillió négyzetmétert meghaladó alapterülettel, hárommilliárd euró értékben.

A Futureal csoport jelenléte markáns Kelet-Közép-Európában, különösen a magyar és a lengyel piacon, miközben a társaság aktív Spanyolországban, Németországban, Romániában és az Egyesült Államokban is.

A másik hazai piacvezető ingatlanfejlesztő óriás, a Wing Zrt. először 2018-ban lépett ki a nemzetközi piacra két, Szófiában található irodaház megvásárlásával, tavaly év végére pedig a legnagyobb lengyel ingatlanfejlesztő, az Echo Investment többségi tulajdonának megvásárlásával meghatározó regionális szereplővé vált. Az üzletrészszerzés a Lisala nevű cég százszázalékos tulajdonrészének megvásárlásával történt,

ezzel birtokukba került a varsói értékpapírtőzsdén (GPW) jegyzett Echo Investment 56 százalékos tulajdonrésze.

Az Echo Investment a legnagyobb lengyel ingatlanfejlesztő cég, és az egyetlen, amelynek egyszerre van kiemelkedő tapasztalata a lakó-, a kiskereskedelmi és az irodapiacon. Az ügylet zárásával a Wing csoport az Echo Investment többségi tulajdonosává vált, azonban a két vállalat operatív irányítása önálló maradt: a Wing hosszú távú stratégiai befektetőként lesz jelen a lengyel cég életében.

Az Echo Investment révén Lengyelország számos nagyvárosában is jelen van a társaság, többek között iroda- és lakóingatlan-fejlesztésekkel, de a Wing a magyar piacon sem húzta be a féket, számos fejlesztésük zajlik Budapesten is. Decemberben fejezték be a legújabb irodaház, a Liberty résfalazási munkálatait. Ezen túlmenően folyik az Evosoft Duna-parti székházának építése és a Siemens volt Gizella úti telephelyén található Gizella Loft irodaház felújítása. Utóbbiba idén megkezdődik a bérlők beköltözése.

A teljes cikket a Világgazdaság szerdai számában olvashatja