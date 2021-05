Az elmúlt évek legnagyobb régiós ingatlanpiaci tranzakciója zajlik

A szerbiai üzletmenet optimalizálása érdekében a GTC adás-vételi szerződést írt alá, amely 11 prémium kategóriás irodaházat foglal magában öt különböző irodaparkban. A Green Heart, FortyOne, Belgrade Business Center, 19 Avenue és GTC House irodaházak összesen 112 ezer négyzetméter területet ajánlanak a belgrádi üzletnegyed szívében. A 267,55 millió euró eladási ár kicsivel meghaladja a 2020. december 31-i könyvszerinti értéket, amely 265,6 millió euró volt.

A 11 prémium kategóriás irodaház eladása egy merész húzás, amely lehetővé teszi hogy lezárjunk egy teljes fejlesztési ciklust Szerbiában és egy új, alapjaiban különböző fejezetet nyithassunk ezen a piacon. A jelenlegi tranzakció időzítése nem is lehetne jobb, hiszen éppen a piaci stratégiánk átstrukturálásán dolgozunk, hogy fenntarthatóbb és jövőbiztosabb legyen a cég működése. Ez a tranzakció arra is bizonyíték, hogy a Covid után is forgalomképesek az ingatlanok Szerbiában. A meglévő ingatlanok eladásából származó szabad tőkét új, ambiciózus fejlesztésekbe invesztáljuk Szerbiában és más közép és kelet európai piacokon, ami valóban egy előre mutató erőteljes kitörés