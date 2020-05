Debrecen az első, Salgótarján az utolsó

Nemcsak Budapesten drágultak jelentősen az ingatlanok 2003 óta, de az összes vidéki megyeszékhely árai is felfelé kúsztak az elmúlt 16 évben – bár ahogy a fővárosi kerületek esetében, a vidéki nagyvárosoknál is jelentős eltérések vannak az emelkedés mértékében. A hosszú évekig első helyezett Győrt sikerült Debrecennek leelőznie, túllépve a 400 ezer forintos átlagos négyzetméterárat. Az OTP Ingatlanpont elemzői a legutóbbi, budapesti kerületek árrangsorát elemző cikkük után most összevetették a megyeszékhelyek ingatlanárait is.