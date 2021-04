Egyre jobbak a kilátások a lakáspiacon

A lakáspiaci kilátások mélypontját a tavalyi második negyedév jelentette, azóta fokozatosan javulnak a piaci várakozások.

Az egy negyedévvel ezelőtti adatokhoz képest

az ingatlanos cégek és a lakosság is optimistábbakká váltak.

A járvány kezdetben komoly negatív hatást okozott, de a piaci szereplők megtanulták kezelni az ezzel járó nehézségeket.

Emellett újabb állami intézkedések ösztönzik az új, a használt és a felújítási piacot is. A válaszadók a fővárosban a közeljövőben a használt lakások jelképes árcsökkenésére, vidéken stagnáló lakásárakra számítanak – derül ki a GKI és a Masterplast közös felméréséből.

A GKI negyedévente szervez felmérést az ingatlannal foglalkozó cégek kilátásainak feltérképezése céljából – a jelen megkérdezés során 116 cég válaszolt. Az elemzés hasznosítja a lakosság körében szervezett reprezentatív véleménykutatás eredményeit is (1000 fős mintán). A felmérés 2020 januárjától a Masterplast Nyrt. támogatásával készül.

A felmérés során az ingatlanokkal foglalkozó fővárosi vállalkozásoknak a következő 12 hónapra vonatkozó piaci kilátásai a tavalyi negyedik negyedévhez képest érezhetően javultak.

A piaci szereplők a közeljövőben a túlkínálat csökkenésére, a piac stabilizálódására számítanak.

A vidéki körzetekben is a kilátások kisebb-nagyobb javulása következett be, a válaszadók több körzetben is egyensúlyi vagy ahhoz közelítő piaci helyzetet vetítettek előre.

A lakásvásárlásra és építésre vonatkozó lakossági várakozások 2020 második negyedévében nagyot estek, azóta felmérésről-felmérésre javulnak. Nem történt másként ez 2021 első negyedévében sem,

a lakossági kilátások negyedéves alapon számottevően erősödtek.

A 2021. márciusi felmérés során 72 ezer háztartás nyilatkozott úgy, hogy a következő egy évben biztosan vásárol vagy építtet lakást, míg 201 ezer háztartás szándéka valószínű volt. A lakosság tehát e tekintetben nem nagyon zavartatja magát a járvány második és harmadik hullámától sem.

A GKI országos és fővárosi lakáspiaci indexe (amelyek az ingatlanos cégek, illetve a lakosság várakozásait sűrítik egy-egy számba) az előző negyedévhez képest egyaránt 6-6 ponttal emelkedett, de ez éves alapon még 5 pontos csökkenést jelent. Az országos index értéke a pozitív tartományba került.

A felmérés válaszadóinak többsége a következő 12 hónapban a használt lakások árainak stagnálására számít.

A vidéki körzetekben az áremelésre spekulálók aránya kissé meghaladja az árcsökkenést várókét, míg a fővárosban fordítva.

A számszerű előrejelzések tanúsága szerint a következő egy évben a fővárosban „jelképes”, 1-2 százalék körüli árcsökkenés, vidéken stagnálás várható.

Az új építésű lakások esetében érezhető átrendeződést hozott a kedvezményes áfa-kulcs visszatérése. A piaci szereplők ettől az intézkedéstől egyértelmű élénkülést és az áfa-csökkenést részben elnyelő árakat várnak.

Nem panel társasházi lakások -2 (-4) Budai zöldövezet -2 (-2) Egyéb Buda -1 (-3) Pesti belváros -2 (-5) Pesti zöldövezet -1 (-3) Egyéb Pest -2 (-5) Panellakások -2 (-5) Észak-Pest -3 (-6) Dél-Pest -2 (-6) Buda 0 (-2) Családi házak -0,5 (-1) Pest 0 (-2) Buda -1 (0) Budapest összesen -1,4 (-3,5) Kelet-Magyarország összesen 0,7 (-3) Nyugat-Magyarország összesen 0,3 (-2)

A lakásbérleti piac is a megnyugvás jeleit mutatja.

A fővárosi piaci bérlakásoknál 2020 negyedik negyedévében még a bérleti díjak csökkenésére számítók voltak jelentős többségben, most már a stagnálást várók. Vidéken változatlanul a stagnálásra számítók domináltak. A következő egy évre várt díjcsökkenési várakozás – országos átlagban – jelentősen csökkent (8-ról 0 százalék közelébe).