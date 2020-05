Elkapkodják az olcsó belvárosi albérleteket

A koronavírus-járvány egyik ingatlanpiaci hatása az, hogy Budapest belvárosában a turizmus eltűnése miatt drasztikusan csökkentek a bérelhető lakások árai néhány hét alatt. Ezeket az ingatlanokat általában nagyon gyorsan ki is veszik, jellemzően olyanok, akik eddig az agglomerációból jártak be dolgozni. Gadanecz Zoltán, a GDN Ingatlanhálózat alapító-tulajdonosa szerint a lakást kiadók többsége továbbra is elzárkózik a háziállattal érkező bérlőktől, de ez is kezd háttérbe szorulni.