Érdemes figyelni, ha nyaralóvásárlásra adjuk a fejünket

A koronavírus-járvány miatt elrendelt kijárási korlátozások idején sokak fejében megfordulhatott az a gondolat, hogy mennyivel könnyebb lenne átvészelni a kényszerű bezártságot egy vidéki kertes házban vagy nyaralóban, mint a négy fal között. Az ingatlanpiacon az utóbbi időszakban a vevőknek a kedvező alkuk lehetősége is megnőtt, az ár azonban nem minden. Az OTP Bank ingatlanhitelezési szakértői ezúttal a nyaralóvásárlásról gyűjtötték össze a legfontosabb tudnivalókat.

Ha a tulajdonos egész évben a nyaralójában lakik, akkor sokakban merül fel a kérdés, hogy az már lakóháznak számít? A kérdés megválaszolásában nem az a döntő, hogy mire használják, hanem az, hogy az adott épület milyen övezeti besorolással, rendeltetési megjelöléssel szerepel a helyi ingatlan-nyilvántartásban. Így a válasz az, hogy a nyaraló besorolású ingatlan akkor is nyaralónak számít, ha egész évben lakják a tulajdonosok. A kategorizálásnak azért van jelentősége, mert a helyi adózásban, a fenntartásban, a biztosításban, valamint a hitelfelvételnél eltérő szabályok vonatkoznak a lakóházakra, a nyaralókra, vagy a gazdasági épületekre.

A minden második CSOK-hitelt folyósító OTP Bank arra figyelmezteti a leendő vásárlókat, hogy bármennyire is csábítónak tűnhet a lehetőség, a falusi CSOK-ot például nem lehet nyaralóvásárlásra igénybe venni.

Nyaralókra vagy gazdasági épületként bejegyzett üdülőkre államilag támogatott lakáshitel, így a falusi CSOK sem igényelhető. A lakásként bejegyzett társasüdülő kivétel, de a CSOK feltételrendszere szerint a kedvezmény csak akkor jár, ha a tulajdonos bejelentkezik a meghitelezett új otthonába, és 10 éven át életvitelszerűen ott is lakik. Az első feltétel teljesítését a kölcsönt folyósító hitelintézet ellenőrzi, a másodikat az adott település jegyzője vizsgálhatja

– mondja Kormos Zoltán, az OTP Bank ingatlanhitelezésért felelős vezetője.

Hitelfelvételi lehetőségek, feltételek

Aki nem tudja teljesíteni a CSOK feltételeit, piaci kamatozású jelzáloghitelből is finanszírozhatja a nyaralóvásárlást. Az így felvehető kölcsön összegét, feltételeit számos tényező befolyásolja. Az elsődleges az adott ingatlan értéke. A hitelintézeti értékbecslésnél meghatározó, hogy mi szerepel a tulajdoni lapon: lakóház-besorolásnál kisebb, nyaraló és gazdasági épületnél nagyobb önrésszel kell számolnia az igénylőnek.

A hitelintézetek általában az adott települések fejlesztési elképzeléseit, a besorolási övezetek tervezett változásait is vizsgálják. Jó tudni, hogy egy nyaralót a tulajdonosa kezdeményezésére is át lehet minősíteni lakóházzá. Ez a folyamat viszont általában hosszadalmas és bonyolult, komoly műszaki feltételeket kell teljesíteni, ráadásul vannak településrészek, ahol az egyedi szabályok nem is teszik lehetővé az átminősítést.

A hitelintézetek a megvásárolni kívánt nyaraló elhelyezkedését, állapotát, felszereltségét is megvizsgálják.

Általános követelmény, hogy legalább komfortos legyen a kiszemelt ház, vagyis legyen benne fűtés, hideg/meleg víz és fürdőszoba. Az összetett feltételrendszer miatt a hasonló méretű és komfortfokozatú nyaralók esetében is jelentős eltérések lehetnek az eladási ár és a hitelintézetek értékbecslése között, ezért az OTP Bank szakértői azt tanácsolják az érdeklődőknek, hogy előzetesen mindenképpen mérjék fel alaposan a kölcsönfelvételi lehetőségeket, még mielőtt belevágnak a vásárlásba.

Vegyes képet mutat a balatoni ingatlanpiac

Az OTP Ingatlanpont elemzése szerint idén a vevőknek országosan nagyobb esélyük van az alkura az ingatlanok meghirdetett árához képest, mint az előző évben. A Balatonnál vegyes a kép. A déli part kiemelt településein (Siófokon, Zamárdiban, Fonyódon, Balatonlellén vagy Balatonszemesen) befagyott a piac.

Az érdeklődés az előző évekhez mérten jelentősen, 80 százalékkal csökkent.

Ezzel szemben a tó nyugati és északi részén, valamint a vonzáskörzetében, ahol a vevők jellemzően nem befektetési céllal vásárolnak lakóingatlanokat, nincs visszaesés. Keszthelyen továbbra is a nyaralókat, Tapolcán a kisebb értékű építési telkeket keresik. Annak még nincs jele, hogy a kijárási korlátozások miatt a négy fal közé szorult, távmunkában dolgozó érdeklődők felpezsdítenék a piacot, de a tavasszal amúgy is jellemző élénkülés részeként egy új vásárlói kör is kialakulhat a „lakáskaranténosokból”.

Járulékos költségek, fenntartás

Piaci kamatozású lakáshitellel természetesen megoldható a finanszírozás, de a vásárlás előtt érdemes azt is számításba venni, hogy egy nyaraló körül mindig akad tennivaló, nem beszélve a téliesítéskor és a tavaszi nyitáskor elvégzendő feladatokról. Egy rosszul elzárt vízvezeték nemcsak a fogyasztásmérőt pörgetheti meg. Egy csőtörés vagy egy vihar az épületben is komoly károkat okozhat, amelyek helyreállítása még akkor is fejfájást okozhat, ha a tulajdonosnak van megfelelő biztosítása.

Mindezeken túl meg kell rendelni a szemétszállítási szolgáltatást, ha nincs csatorna, a szippantós kocsit is időről időre házhoz kell hívni. Azt is bele kell kalkulálni a fenntartási költségekbe, hogy a helyi önkormányzat is megadóztathatja a nyaralótulajdonosokat.

A vételáron felül ezekkel a költségekkel kell számolnia annak, aki nyaralótulajdonossá kíván válni.