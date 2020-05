Ingatlanértékbecslés otthonról

Magyarországon az ingatlan-adatvagyonhoz való hozzáférés korántsem optimális: az egyes ingatlanokra vonatkozó adatok számos adatbázisban, töredezetten állnak rendelkezésre. Emiatt a hitelnyújtók helyszíni szemle nélkül nem tudják az ingatlanok értékét nagy pontossággal megállapítani, ami akadályozza a modern jelzálog-hitelezési folyamatok és kockázatkezelési gyakorlatok kialakulását. Megoldást egy megbízható, központi ingatlanérték-adatbázis kialakítása hozhatna.

Minden jelzáloghitel-igénylő szembesülhet azzal, hogy bankja elvárja a hitel fedezetéül szánt ingatlan értékének értékbecslési szakértő általi meghatározását. A jelenség mögött az a gyakorlati megfontolás áll, hogy az adott pillanatra vonatkozóan a felek által kialkudott vételár egy ingatlan hosszú távú értékét nem jelzi megfelelően.

Egy akár húsz-harminc éves futamidejű jelzáloghitel esetén a fogyasztó fizetőképességének vizsgálata mellett az ingatlan hosszú távú értékállóságának felmérése kiemelt jelentőségű.

Ha az adós esetleg nem teljesíti a törlesztési kötelezettségét, főként az ingatlan értékesítésével biztosítható a banki veszteségek minimalizálása, valamint az, hogy az adósság rendezése által az adós mielőbb, a központi hitelinformációs rendszer mulasztási listájáról lekerülve, kapcsolódhasson vissza a hitelezési folyamatokba. Erre tekintettel maximálják a felvehető hitel összegét az ingatlan értékének arányában a Magyar Nemzeti Bank adósságfékszabályai is, amelyekhez képest a banki belső szabályzatok még szigorúbbak is lehetnek. Az ingatlanok értékmeghatározása más banki folyamatokban is fontos lehet: például előzetes hitelajánlat kialakításakor vagy a fedezetül szolgáló ingatlan értékének futamidő alatti nyomon követése során.

Az ingatlanok értékének értékbecslő szakértő általi meghatározása a jelzálog-hitelezési folyamatok jelentős idő- és pénzráfordítással járó eleme, amely a hitelnyújtónál nagy számban, minden egyes jelzáloggal fedezett hitelügyletnél jelentkezik. A korszerű megoldások alkalmazásának elmaradása ezen a téren is negatívan befolyásolhatja a hitelnyújtók hatékonyságát, és többletköltségként jelentkezhet a szolgáltatások árában.

Erre kínálhat megoldást az ingatlanok úgynevezett desktopalapú – tehát helyszíni szemlét nélkülöző – statisztikai módszerekkel végzett értékbecslése. Ez leegyszerűsítve egy olyan folyamat, amelynek során modellezik, hogy az ingatlanok egyes jellemzői hogyan alakítják az értéküket (mekkora értéket indokol például az ingatlanok mérete, elhelyezkedése). Az adott ingatlan értékére e modell alapján – esetenként a hasonló ingatlanok becsült értékével is összevetve – adnak becslést. A feltételezések meghatározásához felhasználható adatokat az ingatlanadatok széles körét tartalmazó adatbázisok alapján határozzák meg.

A folyamat keretében tehát nem kerül sor helyszíni szemlére.

A desktopalapú értékbecslések során meghatározott érté­kek pontosságát alapvetően a számítások alapját képező adathalmaz tartalma és minősége, valamint a megfelelő statisztikai módszer kifejlesztése határozza meg.

