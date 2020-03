Javul a vevők alkuhelyzete a lakáspiacon

Gyakoribbá válhatnak az alkalmi vételek az ingatlanpiacon. Miután a tulajdonosok több lakást akarnak majd kiadni, csökkenhet az albérletek ára.

Már most valószínűsíthető, hogy

a koronavírus-járvány okozta idegenforgalmi visszaesés miatt a befektetési céllal vásárolt lakásokat hosszú távú bérbeadással tudják hasznosítani a tulajdonosok.

Az elmúlt két hétben magánszemélyek és közvetítők 4 százaléknál is nagyobb arányban hirdettek meg kiadó lakásokat, mint az azt megelőző két hétben, ez pedig hatással lehet a bérleti díjakra – derül ki az Ingatlan.com összefoglalójából.

Balogh László, a cég vezető gazdasági szakértője azt mondta, hogy a járvány egyik, már most látható hatása a rövid távú kiadásra szánt ingatlanok, vagyis a lakáshotelek tulajdonosait érinti. Körükben még nincs eladási pánik, ez nem is lenne indokolt. Az Ingatlan.com összefoglalójából az eddigi lakásértékesítési trendek is láthatók. A legfrissebb adatok szerint ugyanis a kereslet az elmúlt hetekben visszaesett, de a kínálat bővült. A március 2–13. közti időszakban a magánszemélyek 3,7 százalékkal több eladó lakást hirdettek meg, mint az azt megelőző időszakban. Az idén eltelt két és fél hónapban is bővült a kínálat a múlt év azonos időszakához viszonyítva, volt olyan hét, amikor 8–17 százalékkal nőtt a kínálat.

Balogh László beszámolója szerint a járvány hatása gyorsan begyűrűzött a mindennapokba.

A lakáspiacon nem állt meg az élet, de alapvető változásokat hozott az új helyzet. A személyes tapasztalatszerzés helyett még inkább felértékelődik a valós és részletes információkat tartalmazó online hirdetések szerepe. A vevők ugyanis egyre tudatosabban, az elérhető információk és képek alapos áttekintése után választanak ki egy-egy lakást. Az ingatlanközvetítők szerepe is felértékelődhet a következő időszakban, mivel már csak valódi eladási vagy vételi szándék esetén működnek velük együtt a tulajdonosok vagy a vevőjelöltek.

Arra számítunk, hogy sok tulajdonos és vevőjelölt nem feltétlenül akar minden lehetséges partnerrel közvetlenül tárgyalni, hanem az eddiginél nagyobb arányban bízhatnak meg közvetítőket, és a segítségükkel az eddiginél több üzlet jöhet létre

– tette hozzá a szakember.

A szakértő szerint jelentősebb árleszállítás a teljes piacot nézve nem várható, de a korábbi évekhez képest sokkal gyakoribbá válhatnak az alkalmi vételek. Valamint a vásárlók többet alkudhatnak a megszabott árból, hiszen aki valóban értékesíteni szeretné ingatlanát, az most 10-15 százalékkal kevesebb vevőre hagyatkozhat, mint a veszélyhelyzet előtt.