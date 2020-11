Nem kell megvárni a januárt az ingatlanvásárlással

A magyar kormány által bejelentett új otthonteremtési kedvezmények miatt még azok is kivárnak januárig az ingatlanvásárlással, akikre várhatóan nem is vonatkoznak majd az engedmények. Jövő év elején jelentős keresletnövekedés jelenhet meg a piacon, ami a lakásárakat is megdobhatja. Gadanecz Zoltán, a GDN Ingatlanhálózat alapító-tulajdonosa szerint érdemes előszerződnie azoknak, akik már most kinézték maguknak a megfelelő otthont, hiszen így egyrészt elkerülhetik a jósolt áremelkedést, másrészt ha januárban véglegesítik a papírokat, ugyanúgy élhetnek majd a támogatásokkal.