Az Aldi is hiába várja a Szuezi-csatornában rekedt árut

Az átjárót csaknem egy hétig eltorlaszoló óriási konténerhajó üzemeltetőjétől egymilliárd dollárnyi kártérítést követel az egyiptomi állam, de a teherhajón szállított áruk európai és egyesült államokbeli megrendelői is egyre türelmetlenebbek.

Más hajókra mozgatná át az Ever Given konténerhajó rakományát a tajvani Evergreen Marine Corp., hogy a megrendelt árut le tudja szállítani — írja a Wall Street Journal.

Az egyiptomi hatóságok által lefoglalt Ever Given tizennyolcezer darab, egyenként több mint 6 méter hosszú konténerrel van megrakodva;

az ezekben tárolt árut pedig hetek óta hiába várják a megrendelők. A konténerekbe a vécépapírtól és a kávétól a bicikliken át a bútorokig mindenféle Ázsiában gyártott, és Európába, illetve az Egyesült Államokba szánt termékeket rakodtak még Malajziában. A Magyar Szállítmányozók Szövetsége Egyesületének becslése szerint konténerenként 20 különféle áru is lehet a hajón.

A megrendelők pedig egyre türelmetlenebbek.

Az Aldi például egy Facebook-bejegyzésben tájékoztatta vásárlóit, hogy számos márciusra és áprilisra ígért terméke a teherhajón vesztegel, és legkevesebb egy hónapot késik. A tízezer boltot üzemeltető németországi diszkont-áruházlánc azt írta:

Sajnáljuk, de az Önök által keresett akciós termékeink megjelenése késhet az aktuális események miatt.

A hajót tulajdonló japán céggel,

a Shoei Kisen Kaishával szemben összesen 916 millió dollárnyi kártérítési követelést támasztott, a konténerhajót pedig – rakományával egyetemben – lefoglalta a szuezi átkelőt üzemeltető egyiptomi állami vállalat,

miután az Ever Given március 23-án keresztbe állt és beszorult a csatornába, és hat napon át eltorlaszolta az Ázsia és Európa közötti legfontosabb tengeri összeköttetést.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, a 400 méter hosszú konténerhajó az erős szél hatására fordult keresztbe a Szuezi- csatorna egy szűk, déli szakaszán, és orra beékelődött a parton. Vontató- és kotróhajók segítségével szabadították ki. Mintegy 27 ezer köbméter homokot kotortak el a hajótest környékéről. A műveletet nehezítette, hogy a meder alja sziklás.

Szakemberek szerint a hatnapos leállás okozta zavar az ellátási láncokban hónapok múlva állhat csak helyre. A világ egyik legfontosabb tengeri átjárójának üzemeltetője pedig a forgalmi dugó miatt felmerülő, több mint 600 millió dollárra taksált költségei mellett 300 millió dollárnyi kártérítést is követel az üzleti jó hírén esett csorba miatt a japán nagyvállalattól.

Ahogy azt a Világgazdaságnak nyilatkozó szakértők szerint valószínűtlen, hogy a jogi hercehurca végén az Evergreen Marine, a hajót üzemeltető társaság járjon rosszul.

A Shoei Kisen Kaisha, a hajó tulajdonosa is részben azokra a cégekre hárítaná a várható büntetést, amelyek áruival megpakolva az Ever Given útnak indult.

Erre a japán nagyvállalatnak lehetősége is van, mégpedig egy, még a Bizánci Birodalom fennállásának idejéből örökölt tengerjogi szabály alapján, ami az utazás során felmerülő pénzügyi károkat egyenlő arányban osztja el a hajón szállított áruk tulajdonosai között.

A tajvani hajóüzemeltő most arra készül, hogy az Ever Given rakományát más, a környékre vezényelhető üres hajókra tegye át, és azokkal szállítsa tovább az árut Rotterdamba. Ám az átrakodás olyan komoly logisztikai probléma, amit a Nagy-keresű-tavon, ahol a konténerhajó jelenleg vesztegel, nem lehet megoldani. Az Ever Givent tehát át kellene irányítani a közeli Port Saidba. Ahogy azt a Wall Street Journal megírta, a konténerek tulajdonosainak a szállítmány összértékének 10 százalékával egyenlő értékű biztosítási letétet kell fizetniük csak azért, hogy az Ever Given a Port Said-i kikötőbe elindulhasson; ez garancia arra, hogy a végső számla rájuk eső részét is állják majd.

Az áruikat hiába váró megrendelőknek efölött is több millió dollárjukba kerülhet, mire megkapják a várt rakományt – hacsak a tajvani szállítmányozási vállalatnak nem sikerült meggyőznie az egyiptomi hatóságokat arról, hogy a hajót és rakományát kezeljék külön, és utóbbit engedjék útjára.