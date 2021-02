Belföldi vevőkörre fókuszálnak a bevásárlóutcákban

Átalakítja a bevásárló- és tematikus utcák kínálatát a pandémia,

a jövőben felértékelődik a helyi piacot szem előtt tartó szolgáltatások és a termékmix jelentősége, a bezárt boltok helyén nyitók fókuszában a belföldi vásárlóközönség áll.

Az állami és önkormányzati üzlethelyiségekre februártól öt hónapra – egyes profilokra – meghirdetett bérletidíj-mentesség azoknak már nem nyújtott érdemi segítséget, akik az elmúlt hónapokat nulla forgalommal zárták, és emiatt időközben végleg bezártak, mint a budapesti bevásárlóutcák üzleteinek 8 százaléka.

Folyamatosan csökken, de

jelenleg 70 százalék körül van a továbbra is nyitva tartók aránya

– tájékoztatta a Világgazdaságot Király Gabriella, a BUM Bevásárló és Tematikus Utcák Nonprofit Kft. menedzsere.

Mindenekelőtt a nagy turistaforgalmú vendéglátósokra és szálláshelyekre mért súlyos csapást a járvány, miközben nagy gondban vannak az ugyancsak a külföldiekre építő drágább divatmárkák, a szuvenírboltok, de a klasszikus ruházati és egyéb kiskereskedők is.

A Váci utca déli részén, a Fővám tér és a Ferenciek tere közötti szakaszon több a bezárt üzlet, mint az északin. A vevőket taszító, bezárt boltokba bérlőt találni most rendkívül nehéz, de nem lehetetlen, a Bartók Béla úton például most több új vendéglátóüzlet is nyílt. A régi bérlők sem voltak tétlenek, sok vendéglátós – a vizsgált területeken jellemzően a Ráday utcaiak – átállt a kiszállításra. Vannak, akik a megrendelt ételt kiviszik az autóhoz is, vagy élő online zenei közvetítéssel szórakoztatják vendégeiket, mások kvízekkel és nyereményjátékkal igyekeznek feldobni az online rendelések forgalmát. A szállodák közül több tartós bérbeadásból vagy karanténszállóként működve próbálja a munkavállalók egy részét megtartani az újrakezdéshez.

Az online felületek fejlesztése, az aukciósházak és régiségboltok, galériák digitális projektjei is felgyorsultak, önálló online aukciós rendszerek születtek, ahol ősszel rendkívüli magasságokba emelkedett egy-egy életmű ára a licitek során.

Az Art & Antique Streeten, vagyis a Falk Miksa utcában emiatt szinte senki sem zárt be. Mindeközben az állami, a kamarai és a fővárosi újraindítási csomagok is formálódnak, egyes önkormányzatok pedig már léptek, teljes vagy részleges kedvezményeket adnak bérlőiknek. Az üzlethelyiségek zöme azonban magántulajdonban van, ezek körében mindenre van példa, a különböző mértékű engedményektől azok teljes hiányáig. Sok magántulajdonos gondolkodik úgy – tette hozzá Király Gabriella –, hogy ebben az időszakban aligha tudná kiadni, illetve a járvány előtti díjért kiadni az ingatlanát, ezért inkább a régi bérlőjét segíti.