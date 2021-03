Óriási károkat okoz a bedugult Szuezi-csatorna

A Lloyd’ List becslései szerint napi 9,6 milliárd dollár értékű áruforgalom állt le, miután a Szuezi-csatornában ideiglenesen felfüggesztették a hajóforgalmat egy beszorult konténerszállító miatt. Az Ever Given a világ egyik legnagyobb teherhajója, 2018-ban épült, 400 méter hosszú, 224 ezer tonnás, és egyszerre húszezer konténert képes szállítani.

A balesetet az üzemeltető szerint a homokvihar és egy váratlan, erős széllökés okozta, amitől hajó kedden reggel elveszítette az irányítást, keresztbe fordult és beszorult a Földközi-tengert a Vörös-tengerrel összekötő, szűk vízi út déli végének közelében.

A Kínából Rotterdamba tartó, Panamában bejegyzett hajó tulajdonosa, a japán Soei Kiszen vállalat jelentése szerint a balesetben legénység és az áru nem sérült meg, olajszennyezés sem történt.

A hajó méretei megnehezítik a mentést, ami akár hetekig is eltarthat, nyilatkozta a kiszabadítást irányító holland Boskalis vezérigazgatója, Peter Berdowski a Nieuwsuur tévécsatornának. „Olyan, mint egy hatalmas, partra vetett bálna” – mondta az Ever Givenről. Szerdán nyolc vontatóhajó dolgozott a mentésen, próbálták eltakarítani alóla az iszapot és a homokot, de Berdowski szerint lehet, hogy előbb el kell távolítani a konténereket, az olajat és a vizet a hajóról, hogy könnyebb legyen megmozdítani. Csatlakozik hozzájuk egy másik holland és egy japán professzionális mentőcsapat is, hogy hatékony tervet dolgozzanak ki a hajó kiszabadítására.

A 193 kilométer hosszú Szuezi-csatorna a világ egyik legforgalmasabb víziútja,

a Reuters összesítése szerint

itt bonyolódik a teljes konténerforgalom mintegy 30, az áruforgalom 12 százaléka.

Csütörtök reggelre különböző becslések szerint legalább 165-185 teherszállító torlódott fel a csatorna két oldalán, amelyek kénytelenek lesznek más útvonalat választani, ha két napon belül nem szabadul fel a víziút, ez pedig egy héttel is meghosszabbítja az útjukat. Van köztük legalább tíz tanker 13 millió hordó olajjal a fedélzetén, de az esetleges szállítási fennakadás ellenére esett csütörtökön az olaj ára, amelyet inkább a koronavírus-járvány miatt Európában bevezetett korlátozások és a kereslet csökkenése miatti aggodalom mozgatott.

Délre a Brent ára egy százalékkal, hordónként 63,79 dollárra, a WTI-é 1,3 százalékkal, 60,39 dollárra csökkent. Szerdán még mindkettő hat százalékkal drágult a fennakadás hírére.

Norbert Rücker, Julius Baer bank elemzője szerint azonban tartós piaci hatástól nem kell tartani. Ugyanez a helyzet a cseppfolyósított gázzal is, a piaci hatások korlátozottak lesznek, ha a fennakadást napokon belül sikerülne megszüntetni, mert csupán pár szállítóhajó volt a csatorna közelében a balesetkor, és márciusban ennél több nem is kelt át naponta – mondta a Reutersnek Lucas Schmitt, a Wood Mackenzie vezető elemzője. Ha azonban hosszabb ideig tart megoldani a problémát, akkor a gáz ára és a szállítási költségek is megemelkednek. A tankerek mellett többek között legalább negyven ömlesztett árut és nyolc élő állatot szállító teherhajó is várakozik.