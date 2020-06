Stagnálnak a bolti bérek

Az áruházak pillanatnyilag sokkal kevesebb eladót keresnek, mint a járvány előtt, sok munkanélküli talált állást a kereskedelemben az elmúlt hetekben. Júniusban szaporodtak az eladókat, pénztárosokat csábító hirdetések, a bérek megegyeznek a járvány előtti szinttel – írja a Blokkk.com. A májusi statisztikák szerint

a kereskedelmi alkalmazottak 12 százalékának csökkent a keresete.

A boltos világban általános gyakorlat, hogy a fizetés egy része a bevételhez kötődik. A kényszerű leállások, forgalomkiesések miatt így a mozgó bérrészek, juttatások számos helyen csökkentek, valamint többen dolgoztak részmunkaidőben, és kevesebben túlóráztak.

Június első harmadában már egyre több iparcikkes áruterület zárkózott fel az értékesítésben, és nőtt a piacuk is az összefoglalóban hivatkozott statisztika szerint. Keresnek eladót és pénztárost is. A nagyobb munkanélküliség mellett több a jelentkező is, így gyorsan betölthetők az üres állások. Az élelmiszerboltok, drogériák ezt már megtapasztalhatták a járványidőszakban, főleg a nagy spájzolási roham közepette vettek fel sokakat, így viszont most sokkal kevesebb eladót és pénztárost keresnek, mint korábban. Ugyanakkor sok dolgozót keresnek a Balaton melletti boltokba a szezonra, határozott idejű munkaszerződéssel.

Az Aldi most éppen 60 bolti eladói állást hirdet, részmunkaidős foglalkoztatást kínálva. A kereseti lehetőségek az áruháznál továbbra is országosan egységesek.

A Lidl 130 bolti, teljes és részmunkaidős álláshelyet hirdet, sőt, már a nyitás előtt álló budai üzletébe is vár alkalmazottakat. Budapesten, nagyváro­sokban többet fizet.

A Penny Market 19 eladó-pénztárost, két csemegepultost venne fel, az utóbbiak javadalmazását nem jelöli, de ebben a pozícióban feltehetően többet fizetne, mint az eladóknak és a pénztárosoknak.

A Tesco is kevesebb boltos dolgozót keres, mint korábban. A láncnál a legalacsonyabb elérhető bércsomag a cafeteriával együtt 2020. március és augusztus között 275 ezer forint, majd 2020. szep­tember és 2021. február 28. között 289 ezer forintra emelkedik.

Az álláshirdetők többsége – így az Au­chan, az Extreme Digital, a Media Markt és a SPAR – továbbra sem tünteti fel a kereseti lehetőségeket. Az Auchan 14 álláslehetőséget kínál, a felét az e-kereskedelemben.

A teljes cikket a Világgazdaság csütörtöki számában is elolvashatja!