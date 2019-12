A ferihegyi reptér rekordmértékű utasforgalma átlépte a 16 milliót

Négy nappal az év vége előtt újabb rekord utasszámot ért el a budapesti repülőtér forgalma: december 27-én lépte át a terminál kapuit az idei év 16 milliomodik utasa. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér továbbra is az egyik legdinamikusabban növekvő repülőtér a régióban és Európában egyaránt.

Újabb rekord évet hagy maga mögött a ferihegyi repülőtér: történetében először – a mai napon – elérte az évi 16 milliós utasszámot.

A magyar főváros légikikötőjének forgalma a tavalyi, szintén rekordnak számító 14,9 milliós utasszámot már november végéig elérte, idén több mint egymillióval több utas haladt át a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. Köszönhetően Budapest nemzetközi turisztikai jelentőségének, az útvonalhálózat dinamikus bővítésének, valamint az új légitársaságok megjelenésének, a 2019-es év utasforgalma ismét az európai átlag felett van.

A régiós elsőség azonban nemcsak az utasszám-növekedésben mutatkozik meg:

2019-ben 16%-kal bővült az elérhető városok száma, vagyis már közel kétszáz féle útvonal közül választhatnak az utasok. Csak idén 33 új járat indult el – új városok és a már meglévők felé egyaránt – és már 2020-ra is 16 további járatot jelentettek be a Budapest Airport légitársasági partnerei.

Jelentősen nőtt a hosszú távú járatok száma is, amelyeken 2019-ben mintegy egymillió ülőhely volt elérhető, köszönhetően az olyan közvetlen járatoknak, mint Peking, Chicago, Doha, Dubaj, New York, Philadelphia, Sanghaj, Szöul, Toronto. A közeljövőben további kínai desztinációk, Csengtu, Csungking és Sanya is csatlakoznak az új járatok sorába.

A ferihegyi repülőtér forgalma 2015-ben érte el a tízmilliós határt, idén pedig rögtön a karácsony után, december 27-én regisztrálta a légikikötő a 16 milliós utasszámot. Ez azt jelenti, hogy

mindössze négy év alatt hatmillióval, azaz 60 százalékkal nőtt az érkező és induló utasok száma Budapesten.

A Budapest Airport idén tavasszal nyerte el a Routes Europe konferencia legjobb marketing díját, majd szeptemberben a legjobb légitársasági marketing díjat is megkapta. A repülőtér üzemeltetője továbbra is azon dolgozik, hogy izgalmas új járatokat hozzon a budapesti repülőtérre, és hogy Budapest továbbra is az egyik legvonzóbb desztináció maradjon az utasok szemében.

A Budapest Airport 2019-ben nagyívű infrastrukturális és technikai fejlesztéseket valósított meg, a fejlesztések pedig 2020-ban is folytatódnak majd annak érdekében, hogy az egyre növekvő utasforgalmat a lehető legmagasabb szinten tudja kiszolgálni a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér.