A franciák összkerékkormányzással bolondították meg a hot hatch futóművét

A konzer­vatív vásárlóknak a Megane R.S. kézi váltós kivitelével kedvez a Renault.

Miközben az autógyártók nagy energiát fordítanak az automata váltók népszerűsítésére, nem tagadják meg a választás lehetőségét a klasszikus vezetési élményre vágyó vevőktől. Különösen igaz ez a hot hatch kategóriára, amelynél a teljesítmény még megengedi a régimódi, kézi kapcsolgatást. A Renault nem a puszta katalógusadatokra alapozta a műfajban mércének számító Megane R.S. harmadik generációjának sikerét, az 1,8-es turbómotorból kihozott 280 lóerő kifejezetten kevésnek számít a kategóriában.

Bár a széria komoly nevet szerzett magának, a franciák úgy döntöttek, földközelben tartják kompakt sportmodelljüket, és ahelyett, hogy kötelezően ellenfeleikre licitálnának, inkább egy jól vezethető és uralható, hétköznap is helytálló autót terveztek.

Mivel a motorerő nem kívánta meg, összkerékhajtás helyett összkerékkormányzással bolondították meg a futóművet. Az egyedülálló megoldást minden élethelyzetben kihasználhatja a sofőr, hiszen 60 kilométer per órás tempó alatt a hátsó kerekek az elsőkkel ellentétesen, felette pedig velük megegyezően fordulnak el. Így parkolásnál és kanyarodásnál, sőt sávváltásnál is a vártnál agilisabban mozog a megvadított Megane. Ez bizony jó hatással van a mosolyfaktorra. A mindennapok során éppen ezért elegendő az erő és a nyomaték, már alacsony fordulatról is ugrásszerűen gyorsul, és közepes fordulatszámon is magabiztos tempót diktál. Tudását a Cup csomag 450 ezer forintért mechanikus, részlegesen önzáró differenciálzárral fokozza, az álló helyzetből 100 kilométer per órás tempóra történő 5,8 másodperces gyorsulást garantáló rajtautomatika azonban csak a hatfokozatú, duplakuplungos váltóval felszerelt kivitelhez jár.

Aki nem kér az 500 ezer forintos felárért kínált EDC-váltóból, egy kissé nyersen és akadósan kapcsolható, hatfokozatú kézi váltót kap.

Közepesen kemény kuplungja határozott fogásponttal erősít rá sportos karakterére, amit a rendkívül élénk gázreakció egészít ki. Az ember közelebb kerül a mechanikához, mert aktívan kiveszi a részét az ideális fokozat és tempó megválasztásából.

Persze az automata váltók híveit nem ez a szerkezet fogja meggyőzni, ráadásul a duplakuplungos technológia már gyorsaságban is képes felvenni a versenyt a hús-vér sofőrrel. Ha nemcsak hobbiautóként, hanem egyetlen családi autóként használják, akkor praktikusabb az EDC.

A feszes futómű komfortszintjét növeli a lengéscsillapítóhoz felütésgátlóval beépített felfüggesztés. Az izgalmas, de nem tolakodó formaterv a hétköznapi használhatóságot hangsúlyozza.

A Renault ettől függetlenül tartotta magát az elveihez, és a versenypályás nyúzást is támogató alkatrészekből állította össze az autót.

A tesztelt példány a Formula Renault Eurocup futam hivatalos biztonsági autója volt, ennek emlékét őrzi a Safety Car matrica. A kézi váltó híveit olyan extrákkal csábítja a megspórolt félmillió forint elköltésére a gyártó, mint a 470 ezer forintos új, pezsgő narancsszín, a 400 ezer forintos versenyülések vagy a kényelmesebb sportülések Alcantara kárpitozása, amiért 300 ezer forintot kérnek. A 19 colos, esztergált felületű, ezüst-fekete felni 225 ezer forintba kerül. De az R.S. monitort és színes Head Up Displayt tartalmazó Techno csomag is hozzátartozik a márkarajongók fantáziáját megmozgató összképhez.

Összegzés Nem a legerősebb és nem is a legfeltűnőbb, talán éppen emiatt ideális hot hatch a Megane R.S., hiszen tudását többé-kevésbé az utcán is kihasználhatjuk. Külseje nem számít bazárinak, praktikuma pedig megengedi, hogy akár ez az egy autója legyen valakinek. Kézi váltóját meg lehet szeretni, de nélküle is igazi élményautó. | VG

A cikk az április 9-i Világgazdaságban jelent meg