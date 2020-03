A hivatalos szervek állásfoglalását kérik a fuvarozók

A Konzuli Szolgálat tájékoztatása szerint Olaszországot – az olasz miniszterelnök március 9-i, az ország teljes területére kiterjedő korlátozás bejelentése után – a Külgazdasági és Külügyminisztérium II. fokozott biztonsági kockázatot rejtő országok listájába sorolja, és felhívta a magyar állampolgárok figyelmét, hogy lehetőség szerint minél hamarabb gondoskodjanak a Magyarországra történő hazajutásról. A hivatalos szervek tájékoztatása azonban csupán a római magyar nagykövetség oldalán, egy mondattal terjed ki a fuvarozás kérdésére, miszerint ellenőrzés esetén az árufuvarozóknak szintén igazolniuk kell úticéljukat.

Dittel Gábor, a négyezer fuvarozó vállalkozást tömörítő NiT Hungary (Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete) ügyvezető főtitkára ezért levélben fordult az Operatív Törzshöz.

Tagvállalatainktól folyamatosan érkeznek hozzánk a kérdések a kialakult helyzettel kapcsolatban, és a vírus további terjedése esetén ezek már nem csak Olaszországgal kapcsolatban vetődnek fel. Jelen pillanatban arra a kérdésre sem tudunk biztos választ adni, hogy a vállalkozásaink végezhetnek-e fuvarozási tevékenységet Olaszország területén, mind a kétoldalú, mind a tranzit fuvarfeladatok esetében is bizonytalanság van. Amennyiben az árufuvarozás nem tiltott a karantén alatt álló Olaszországban, úgy van-e arra bármilyen, az olasz kormány részéről is közzétett protokoll, hogy az áruval Olaszország területére belépett fuvareszköz és a gépjárművezető, az ország területéről ki is léphet az áru lerakodását, vagy egyéb felrakodást követően, vagy vannak-e külön biztonsági intézkedések, amiket be kell tartani