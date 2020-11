Elbukta a főváros a reklámtender pert

Százmilliós bírsággal és a BKV–BKK törvénysértését megállapító ítélettel zárult a budapesti tömegközlekedés reklámhelyeinek értékesítésére kiírt eljárás.

Megalapozatlanság miatt jogerősen elutasította a BKV és a BKK kereseti kérelmét, egyúttal a Közbeszerzési Döntőbizottságnak (KD) adott igazat tegnap a Fővárosi Törvényszék. A fővárosi tömegközlekedési cégek az úgynevezett reklámtender ügyében kezdeményeztek pert, miután a KD januárban 115 millió forintos bírságot szabott ki rájuk, mert törvénysértést észlelt a koncessziós eljárás 2019. novemberi lezárásakor.

A bíróság a perköltség megtérítése mellett arra is kötelezte a felpereseket, hogy térítsenek meg 1,5-1,5 millió forint kereseti illetéket az államnak.

A döntés ellen nem lehet fellebbezni.

A KD a Világgazdaságnak kiemelte, hogy az ítélet szerint is megalapozott és jogszerű döntést hozott, a BKV és a BKK pedig azt közölte, hogy amint írásban megkapják a bíróság határozatát, mérlegelik a további teendőket. A főváros nem kommentálta az ügyet.

A meghiúsult reklámtender kifejezetten jól fizető konstrukció lett volna.

Az eljárást a BKV és a BKK 2016 elején írta ki, a folyamat nehézkesen haladt, de a tavaly augusz­tus 9-i ajánlattételi határidőre érkezett érvényes pályázat. A JCDecaux Hungary havi 142 millió forintot, évente több mint 1,7 milliárd forintot fizetett volna a járműágazathoz, illetve a tömegközlekedési infrastruktúrához tartozó reklámfelületek hasznosítási jogáért. Ez az összeg most havi 55,3 millió forint, a francia multi közel háromszoros árat adott volna.

Ennek ellenére az ajánlatkérők eredménytelennek mondták ki, majd lezárták az eljárást. Ezt azzal indokolták, hogy Karácsony Gergely főpolgármester 2019. november 5-i javaslatára a közgyűlés megtiltotta a fővárosi cégeknek a reklámfelületeik egy évnél hosszabb időre szóló hasznosítását. A városvezetői kezdeményezés nem titkoltan a tömegközlekedési reklámtender bedöntését célozta: a BKV és a BKK négy plusz opcionálisan további négy évre szervezte volna ki a reklámhelyek értékesítését, így képtelenné vált az eljárásban vállaltak teljesítésére. A KD sem ezt vitatta, hanem azt állapította meg, hogy erre hivatkozva törvénysértő az eredménytelenség kimondása, mivel ez az állapot csak előre lefektetett feltételek teljesülésekor állhat fenn. A főpolgármesteri vétó nem szerepelt ezek között a pályázati felhívásban.

A városháza szerepe a tender meghiúsulása után is markáns maradt az ügyben.

A bírság kiszabása után Karácsony Gergely jelentette be, hogy a BKV és a BKK bíróság előtt fogja képviselni az igazát. A cégek első körben jogvédelmet kértek, ami nemcsak a KD határozatát függesztette volna fel, hanem a 115 millió forint megfizetése alól is mentességet adott volna. Ezt a Fővárosi Törvényszék és a Kúria is elutasította, ezért az idén májusban átutalták a büntetés összegét.