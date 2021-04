Május végi nyitásra készül az EaysJet

A brit fapados légitársaság súlyos veszteségeket könyvelt el a télen, és az idei második negyedévben is csak mérsékelt forgalomra számít, de május végén már növelné kapacitásait.

Figyeljük az európai helyzetet, és azt látjuk, hogy az oltási programok gyorsulnak, a legtöbb ország május végén tervezik süríteni, illetve újraindítani a repülőjáratait

– értékelte a helyzetet a társaság vezégigazgatója.

Az EasyJet a márciusban lezárult pénzügyi félévében az előrejelzéseknél kisebb, 690-730 millió fontos veszteséget ért el, a vártnál hatékonyabb költségcsökkentő intézkedéseinek köszönhetően. A fapados légitársaság bevételei 90 százalékkal elmaradtak a tavalyi év azonos időszakától; az októbertől márciusig tartó időszakban kapacitásainak kihasználtsága mindössze 14 százalékos volt.

Az EasyJet most azzal számol, hogy a világjárvány előtti, 2019-ben regisztrált forgalmának 20 százalékát is elérheti az idei második negyedévben.

A fapados társaság fő piacának számító Egyesült Királyságban már elkezdődött a nyitás, a belföldi turizmus május közepétől indulhat újra. A londoni kormányzat tervei szerint idén a nyári turisztikai szezon is sem marad el, de azt, hogy mikortól engedélyezik a nemzetközi utazásokat, még nem jelentették be, ahogy azt sem, hogy melyek lesznek azok az országok, ahová a britek biztonsággal utazhatnak. Az azonban már most biztosnak látszik, hogy az utazóknak – hiába rendelkeznek oltási igazolvánnyal – hazaérkezésükkor PCR-tesztet kell csináltatniuk, valamint, ha járványügyi szempontból kockázatos országban nyaraltak, kötelezően karanténba kell vonulniuk.

Az EasyJet a tervek szerint 2021-ben Budapestről hét európai nagyvárosba indít repülőket, bővíti a Budapest-Párizs között közlekedő járatai számát, és heti két alkalommal Bázelba is üzemeltet légijáratot – olvasható a Budapest Airport friss közleményében. A reptérüzemeltető jelezte: felkészült a repülőtéri utasforgalom fellendülésére, mindent megtesz azért, hogy mielőbb visszatérjen a 2019-es forgalom volumene, de ez elsősorban az országok által bevezetett utazási szabályokon, a védőoltások elérhetőségén, hatékonyságán, és az átoltottság mértékén múlik.

A cég év eleje óta 470 millió fontnyi tartalékot élt fel, de likviditási problémáktól továbbra sem kell tartania, hiszen továbi 2,9 milliárd fontnyi tartalékkal rendelkezik.