Megjelent a Wizz Air jövő évi menetrendje

Megjelent a 2022-es menetrendje a Wizz Air légitársaságnak, amelyben a mediterrán országoktól egészen a hidegebb, északi országokig válogathatunk az úticélok közül – írja a légitársaság közleményében.

A vállalat az elmúlt időszak nehézségei ellenére is fontosnak tartja, hogy mindenki számára elérhető áron biztosítsa az utazás lehetőségét, így 2022 nyarán is igazán közkedvelt helyszínek közül választhatnak azok, akik már most elkezdik tervezni a jövő évi nyaralásukat. A mediterrán desztinációk közt – mint Portugália vagy Málta – lehetőség lesz ellátogatni a gazdag kultúrájáról és csodás tengerpartjáról híres Görögország több városába is.

A légitársaság 2022 nyarán Budapestről összesen 9 görög úti célra repíti el utasait, melyek közt Athén, Míkonosz és a lenyűgöző Szantorini mellett az újonnan bejelentett Hanía, Kréta szigetének gazdag múltú történelmi városa is szerepel.

Azok számára, akik jobban kedvelik a hűvösebb éghajlatot a nyári hónapokban is, a négy északi ékszerdoboz, a svéd Malmö, Göteborg és Stockholm, valamint az izlandi Reykjavík lehet kiváló alternatíva.

A Wizz Air heti kétszer indítja járatait Budapestről Izlandra, amely főként a kirándulások kedvelőinek tökéletes úticél természeti kincseivel és gazdag élővilágával.

Az utazók számára nyáron a népszerű gleccsertúrák mellett a Felföld is lenyűgöző élményt tartogat. Svédország egyik ékkövében, Malmö városában az impozáns zöldterületeken kívül a homokos tengerparton is feltöltődhetnek az odalátogatók, akiknek utazásuk során alkalmuk nyílik a legendás svéd meghittség, azaz a mys megtapasztalására.

A még higiénikusabb légi közlekedés korszakának beköszöntével fokozott egészségügyi óvintézkedésekkel is védi utasait és személyzetét, amelyre a jövőben is nagyobb hangsúlyt fektet. A légitársaság a kötelező biztonsági intézkedések és a fedélzeti protokoll mellett a repülés ideje alatt hatékony szellőztetési rendszerrel biztosítja a levegő megfelelő minőségét az egészségügyi kockázatok veszélyének elhárítása érdekében.