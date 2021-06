Piacromboló kamionok a svéd utakon

Svédországban bírsággal sem tudják rászorítani a külföldi közúti árufuvarozók egy részét a szabályok betartására. A skandináv ország e téren egy cipőben járhat Magyarországgal.

Mintegy hatszáz olyan külföldi teherautó járja a svédországi utakat, amely nem tartja be a rá vonatkozó szabályokat

– olvasható az SVT svéd állami televízió honlapján. A panasz szerint vagy nincs engedélyük, vagy nem tartják be a járművezetők pihenőidejére vonatkozó előírásokat, például a sofőrök kénytelenek 2-3 hónapot is a vezetőfülkében éjszakázni, máskor tisztességtelen áron, a helyieknél kilométerenként 20-30 svéd koronával olcsóbban vállalnak fuvart. Arra is akad példa, hogy országon belül akár tizenhat napon át fuvaroznak (kabotázs), holott a svéd törvények szerint az országba érkező külföldi kamionok hét napon belül a célállomásukon kívül csak három másik helyen állhatnak meg, ezután el kell hagyniuk az országot.

A felsoroltak egy új felmérésből származnak. A megállapítások kapcsán a honlap által idézett Henrik Sternberg, az amerikai Iowa Állami Egyetem logisztikai kutatója rámutatott, hogy e gyakorlat kedvezőtlenül hat a járművezetők munkakörülményeire, a versenyre és a környezetre is.

Hiába a bírságok, ha nincs visszatartó erejük, több teherautós újra és újra próbálkozik. Talán kevés az ellenőrzés.

Magyarországra nyilván nem érkezett panasz, hiszen Svédország ugyanabban a cipőben jár, mint bármelyik más uniós tagország, arról van szó, hogy miközben az uniós fuvarozók betartják a kötelező szabályokat, a harmadik országokból érkezők nem mindig

– reagált a hírre Árvay Tivadar, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének megbízott főtitkára. A kabotázs például adott keretek között engedélyezett az uniós országok cégeinek, és e szabályokat az Európa-szerte – Skandináviában is – dolgozó magyar fuvarozók be is tartják.

„Jó reggelt, tisztelt Svédország, mondhatnám, hiszen az ismertetett problémák csak fokozódni fognak az uniós harmadik mobilitási csomag, de főleg annak kiküldetési irányelvének vagy a minimálbér szabályainak élesítésével, ezek a tagországok cégei számára olyan korlátozásokat is előírnak, amelyek az unión kívüliekre nem vonatkozhatnak” – mondta a szakember. E harmadik országok fuvarozói hatványozottabban fogják az árakat letörni. A csomag megnehezíti térségünk uniós országai fuvarcégeinek működési körülményeit is, nem véletlen, hogy három-négy éve folyik a polémia arról, hogy a harmadik mobilitási csomag eszközeivel kell-e a piacot szabályozni.