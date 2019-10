Szakértő: jogosítványhoz kellene kötni az e-rollerek használatát

Jogosítványhoz és biztosításhoz kellene kötni az elektromos rollerek használatát – mondta Szatmári-Margitai Gergely jogi szakértő szombatona köztévében. Közölte, az elektromos rollerek Magyarországon jelenleg nem minősülnek járműnek, ezért a használóját gyalogosnak tekintik, miközben egyes rollerek akár óránként 75 kilométeres sebességre képesek.

Az e-rollerekre vonatkozó szabályok országonként változóak, Németországban például 20, Spanyolországban 25 kilométer per órával lehet velük közlekedni, sok helyen korhoz kötött, és a sisak viselése is kötelező – mondta. Hozzátette, Magyarország több ország példája alapján alakíthatja ki saját szabályozását. A szakértő szerint azonban közös uniós szabályozásra is szükség lenne.