Terv szerint halad a Nyugati pályaudvar tetőszerkezetének elbontása

Folyamatosan halad a rekonstrukció a Nyugati pályaudvar mintegy 8200 négyzetméteren megújuló tetőszerkezetén – közölte a MÁV.

Az ütemtervnek megfelelően a bádogszerkezeti elemek bontásához szükséges két toronydaru közül megépült az első. A második a következő hetekben készülhet el. A vágánycsarnok tetőzetén, a már folyamatban lévő első fázisban tervezett bontási műveleteket várhatóan szeptember végéig fejezik be.

A most felállított Terex-Comedil típusú (becenevén Zeppelin) toronydaru horogmagassága 36 méter; a gém pedig 75 méter hatósugarú és 2,7 tonna teherbírású.

Az utasok és a munkások védelme érdekében megtörtént a 7000 négyzetméteres védőháló kialakítása is. Jelenleg a csarnok főtetején a deszkaborításnak 20, míg a fémlemezek bontásának 80 százalékos a készültsége.

Az elmúlt hónapokban a csarnokba futó vágányok felsővezeték-hálózatát szerelték és új, ideiglenes ütközőbakokat építettek be a 10-13. vágányok lezárására a csarnok előtt, hogy a külső sínpárok a felújítás alatt is használhatók legyenek a vonatforgalom számára. Emellett megépült a csarnokban a munkálatokhoz szükséges, 70 ezer légköbméteres térállvány is.