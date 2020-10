Több nagytulajdonosa lehet a fuvarcégnek

Az Indotek érdekeltségébe került az eddig a Mid Europa Partners tulajdonában lévő Waberer’s-pakett egy része. Az új vevő nem tervez irányító többséget szerezni a cégben, vagyis a részvénycsomag nagyobbik része akár másik befektető(k)nél is landolhat.

A Waberer’s és az Indotek hétfőn bejelentette, hogy az utóbbi – a Trevelin Holding leányvállalatán keresztül – megvásárolta a fuvarszervező vállalatcsoport tulajdonrészének 24 százalékát a Mid Europa Partnerstől, a fennmaradó 47,99 százalékra pedig vételi opciós megállapodást kötöttek a felek. A tranzakció értékét nem hozták nyilvánosságra.

Várhatóan nem tesznek nyilvános vételi ajánlatot a kisbefektetőknek, miután az Indotek megjelent a Waberer’sben – írta elemzői kommentárjában az Erste. Bukta Gábor, a Concorde részvényelemzője szerint is csökkent ennek a valószínűsége. A Concorde szakértője az eddigi nyilatkozatokból arra következtet, hogy

összetett tulajdonosi struktúra jöhet létre, amely egyfelől segítheti a szinergiák kiaknázásában a Waberer’st, másfelől lehetővé teszi a nagybefektetőknek a nyilvános ajánlattétel elkerülését.

Az Erste elemzője úgy látja, a 47,99 százalékos részvénycsomagot olyan módon értékesítik majd, hogy egyik tulajdonosnál sem koncentrálódik 33 százalékosnál nagyobb befolyás, így lehet elkerülhető a kötelező ajánlattétel. Bukta Gábor szerint „a kisrészvényesek szemszögéből nem ez a legkedvezőbb forgatókönyv, ami a többségi részesedéssel történhetett”.

Az Indotek hivatalos közleményében azt írják, hogy hosszú távú stratégiai befektetésként tekintenek a szállítmányozóra, de irányító többséget nem kívánnak szerezni.

A megszerzett opciós jogot az Indotek Group a tervei szerint több, elsősorban iparági tapasztalattal rendelkező szakmai befektetőnek fogja értékesíteni

– jegyzik meg a sajtóközleményben. A tranzakció után Erdélyi Barna, a Waberer’s vezérigazgatója úgy nyilatkozott:

Bizakodva várjuk az Indotek támogatását a restrukturálási program befejezésében és a hosszú távú építkezésben.

Ezekre alapozva az Erste kifejtette, hogy tovább haladhat a korábban megkezdett stratégia, amely a nemzetközi üzletág teljesítményének javítására koncentrál a „kereskedelmi sáv”-modell segítségével, amely az ismétlődő megrendelésekre és a főbb európai kereskedelmi útvonalakra összpontosít. Emellett szerintük a flotta méretét is jelentősen csökkentheti a társaság.

Az 1999-ben alapított londoni központú Mid Europa Partners július végén jelentette be, hogy befektetési alapja mérlegeli az érdekeltség teljes vagy részleges eladását, és pénzügyi tanácsadót is felkért a stratégiai opciók értékelésére. Szeptember közepén a magyar sajtóhírek már arról szóltak, hogy a korábbi tulajdonos, Wáberer György is érdeklődött a pakett iránt. Közel két hete pedig újabb piaci pletykák jelentek meg a Mid Europa csomagjának eladásáról. Erről értesülve a Világgazdaság írásban fordult kérdéseivel az Indotek csoporthoz, de a vállalat egyáltalán nem reagált. A Waberer’s akkor annyit közölt, hogy

nem kaptak hivatalos értesítést részvénytranzakcióról.

A pesti börzén forgó Waberer’s-papírok ára július utolsó napjaiban emelkedett a lélektani 1000 forintos szint fölé, és azóta nem is esett vissza ez alá. Az árfolyam erősödését július végétől támogatta az az információ, hogy a Mid Europa megválna részesedésétől a speditőrcégben. Hétfőn napközben a bejelentés hatására 1300 forintig ralizott a papír, ami csaknem 16 százalékos drágulás. Az árfolyam emelkedése később lassult, de a forgalom ekkor már 220 millió forint felett járt.