Földjeiket védenék a karcagi gazdák

Az M4-es autópálya karcagi szakaszának tervezett útvonalának módosítását szeretnék elérni a Karcag környéki gazdák, mivel álláspontjuk szerint az tönkreteheti az öntöző- és belvízcsatorna-rendszert, a külterületi vízgazdálkodást, így a termőföldeket is. Véleményük szerint a károk minimalizálása érdekében nem a most eltervezett, a jelenlegi 4-es főúttól délre futó útvonalon, hanem a 4-es főúttal párhuzamos nyomvonalon, a már megépült műtárgyak érintésével kellene megvalósítani a beruházást. A tervezett nyomvonal ugyanis kettészelné az ottani termőföldeket, illetve a sakktáblaszerűen elhelyezkedő, vízgazdálkodáshoz elengedhetetlen állami és magántulajdonú műveket is, így a meglévő öntöző- és lecsapolórendszert is félbevágja – nyilatkozta a Magyar Hírlapnak Hubai Imre Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke és a Karcagi Nagykun Gazdakör vezetője.

Szerinte az átalakítás az amúgy is belvízzel és aszállyal küszködő területet elöntené a víz, tönkretenné a szántóföldeket, a talajok termőképességét, ezáltal elértéktelenedne a terület.

Ez körülbelül nyolcezer hektárnyi termőföldet érint, valamint nagyjából hatvannyolc családi gazdaság megélhetését veszélyeztetné.

Az eredeti tervekkel még egyetértettek, ám azóta többször módosítottak a terveken, amelyek nem csak a terület áthelyezése történt, de egyébként az is aggályos, hogy időközben leszűkült a tervezett útpálya, már nem alakítanának ki leállósávot sem az útszakaszon, ami rendkívül balesetveszélyes. A lap szerint Fazekas Sándor egykori földművelésügyi miniszter, országgyűlési képviselő és a néhai Dobos László polgármester, valamint a megyei önkormányzat tagjai igyekeztek elérni az autópálya koncepciójának megtárgyalását, ám nem jártak eredménnyel.

A városvezetés egyelőre nem tud érdemben lépni,

hiszen Dobos László halála miatt a város jelenleg polgármester nélkül működik, az időközi választás szeptember 27-én lesz.