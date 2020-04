Kukoricából készült fertőtlenítőt adományoz a NAIK

Mintegy ezer liter kézfertőtlenítő gélt adományoz a gödöllői székhelyű Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK) helyi és környékbeli egészségügyi intézményeknek és idősotthonoknak a „Nyújtsd a kezed” elnevezésű kampányának keretein belül. A felajánlott kézfertőtlenítők a magyar agrárium termékei, hiszen a hazai bioetanol-gyártás során keletkezett alkoholból készülnek.

„Napjainkban különösen fontos, hogy figyeljünk a körülöttünk élőkre és segítő kezet nyújtsunk mindazoknak, akiknek szükségük van a támogatásra. Ezekben a nehéz időkben az agrárszakemberek is azon dolgoznak, hogy a magyar mezőgazdaság minél szélesebb fronton kapcsolódjon be a koronavírus elleni küzdelembe, nemcsak élelmiszerrel, alapanyagokkal és munkahelyteremtéssel, de akár ilyen speciális lehetőségek kiaknázásával is, mint a hazai bioetanolból előállított kézfertőtlenítők” – mondta el Gyuricza Csaba, a NAIK főigazgatója.

A főigazgató kifejtette, hogy az adományok elsődleges kedvezményezettjei a legveszélyeztetettebb csoportok közül kerültek kiválasztásra, így az idősotthonok lakóit, mentőállomások, kórházak és egyéb egészségügyi intézmények dolgozóit szeretnék a kézfertőtlenítőkkel elérni. A kampánynak köszönhetően már Gödöllőre, Kistarcsára, Hévízgyörkre, Isaszegre, Bagra, Kerepesre, Aszódra, Kartalra, Ikladra, Galgamácsára, Váckisújfaluba, Vácegresre, Domonyba és Szadára is került a kézfertőtlenítőkből.

A NAIK által adományozott kézfertőtlenítők alkoholtartalmának alapja a hazai kukoricatermelésből származik, amelyet egy kaposszegcsői, illetve egy szabadegyházai bioetanol üzemben állítanak elő a NAIK partnercégei.

